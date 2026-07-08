Tokić objasnio kamo ide IPO novac, a sudbina zemljišta ostaje nejasna

Nakon prelaska s vlastite gradnje na 15-godišnji zakup logističkog centra, otvoreno je pitanje parcela u Sesvetskom Kraljevcu.

Tvrtka Tokić jučer je objavila da je s tvrtkom Logis Helena potpisao petnaestogodišnji ugovor o zakupu logističko-distributivnog centra u Poslovnoj zoni Sveta Helena, čime je odustala od ranije najavljene gradnje vlastitog centra.

Tvrtka je, podsjetimo, ranije najavljivala ulaganje u gradnju centralnog skladišta u Sesvetskom Kraljevcu, vrijednog 40 milijuna eura. Plan je bio da se do početka 2027. godine na 45 tisuća četvornih metara objedine postojeća skladišta u automatizirani centar s AutoStore robotima.

S obzirom na to da je potpisivanjem ugovora o zakupu u Logis Heleni očito promijenjen model ulaganja u logistiku, od Tokića smo zatražili objašnjenje što planiraju sa zemljištem koje je ranije bilo kupljeno za gradnju vlastitog centra te kamo će biti usmjeren novac prikupljen kroz inicijalnu javnu ponudu dionica.