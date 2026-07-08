Europa ulaže milijarde u obranu, ali najveći dobitnik je SAD

NATO-ov samit pokazao je kako veća europska vojna potrošnja jača američku industriju, dok EU preuzima sve veći financijski teret

Najvažniji sastanak na vrhu u NATO-ovoj povijesti, kako ga je prije početka nazvao američki državni tajnik Marco Rubio, pokazao je još jednom transakcijsku narav politike koju aktualna američka administracija vodi prema europskim saveznicima. Sastanak članica Sjevernoatlantskog saveza u Ankari u utorak i srijedu smatrao se ključnim testom vjerodostojnosti i buduće održivosti, pri čemu su novi europski ciljevi obrambene potrošnje ponovno bili pod povećalom Bijele kuće.