Europa u 2026. očekuje rast dolazaka turista, posebno iz Kine i Indije

S azijsko-pacifičkih tržišta očekuje se 'jačanje' dugih putovanja u inozemstvo, dok se iz SAD-a očekuju umjereniji porast dolazaka turista

Europski turizam u 2026. očekuje nastavak rasta dolazaka turista i njihove potrošnje, najviše od međunarodnih turista i većinom s dalekih tržišta poput Kine i Indije, pokazuje novo izvješće Europske putničke komisije - ETC.

ETC (European Travel Commission) predviđa tako da će međunarodni dolasci u Europu u 2026. porasti za oko šest posto u odnosu na 2025., očekujući da će u tome daleka tržišta imati jaču ulogu, odnosno da će dolasci turista s takvih tržišta porasti za devet posto, uz poboljšanu zračnu povezanost i manja ograničenja u obradi viza.

Među dalekim tržištima, značajan porast dolazaka turista od 28 posto u odnosu na 2025. predviđaju iz Kine i Indije, iz kojih su turisti u mnogim europskim odredištima u 2025. još uvijek bili ispod predpandemijskih rezultata.

I ukupno se s azijsko-pacifičkih tržišta očekuje 'jačanje' dugih putovanja u inozemstvo, dok se s obzirom na nastavak neizvjesnosti oko američke trgovine i vanjske politike iz SAD-a očekuju umjereniji porast dolazaka turista, za oko četiri posto u odnosu na 2025.

Turistička potražnja za Europom i s drugih tržišta ostaje stabilna, i to unatoč, kako se navodi u izvješću ETC-a, stalnim pritiscima na troškove, što znači da bi se i u 2026. mogao nastaviti trend iz 2025. da rast potrošnje nadmašuje rast dolazaka turista.

Iz ETC-a ističu i porast zanimanja za putovanja u Europu u predsezoni, kao i trend da se destinacije u Europi sve više usredotočuju na ponude 'vrijednost za novac', uravnotežene tokove turističke posjećenosti i održive rezultate.

Komentirajući izvješće, predsjednik ETC-a Miguel Sanz ocijenio je da je stalna otpornost turističke potražnje za putovanjima, koja se pokazala i u 2025., pozitivan signal za europski turistički sektor.

- Posebno ohrabruje činjenica da rast turističke potrošnje nadmašuje rast dolazaka, što omogućuje destinacijama da se više usredotoče na vrijednost nego na količinu. Uz nastavak zanimanja za putovanjima izvan (vršnih) ljetnih mjeseci, turizam može pružiti uravnoteženije koristi u svim regijama, podržavajući lokalna gospodarstva, radna mjesta i zajednice tijekom cijele godine - poručio je Sanz.

U 2025. europski turistički sektor stabilno, kraj godine s porastom potražnje

Izvješće ETC-a osvrće se i na rezultate europskog turizma u posljednjim mjesecima 2025., za koje se ističe da su bili stabilni, jer su turisti davali prioritet odmorima unutar Europe, bez obzira na porast troškova putovanja, pa je tako četvrto tromjesečje završeno s 3,2 posto više međunarodnih turističkih dolazaka u Europu i s tri posto više noćenja, što je i poboljšanje u odnosu na tromjesečje.

To je, navode, i nešto veći porast u odnosu na tromjesečje prije, i ukazuje na veću potražnju za putovanjima tijekom jesenskog i ranog zimskog razdoblja.

Pritom je potrošnja rasla brže od dolazaka u većini odredišta, te se procjenjuje da su ukupni izdaci za putovanja u Europi porasli za 9,7 posto u 2025.

Odredišta sjeverne i srednje/istočne Europe zabilježila su u posljednim mjesecima 2025. neke od najsnažnijih relativnih porasta dolazaka turista, poput Finske, Norveške, Poljske i Slovačke, u rasponu od 10 do oko 15 posto, a iako su to odredišta s nešto nižom 'turističkom bazom', za te rezultate iz ETC-a kažu da odražavaju rastući interes za hladnije klime, manje gužve i manje ili neistražena odredišta.

Južne i zapadnoeuropske destinacije zadržale su solidne rezultate, a rast dolazaka stranih turista zabilježile su i neke od najposjećenijih zemalja u svijetu, poput Francuske, Grčke, Španjolske i Italije.

Cijene i stroža regulacija kratkoročnog najma utječu na ponašanje turista

Porast cijena putovanja oblikuju odluke potrošača-turista, koji, prema izvješću ETC-a, sve više traže vrijednost kroz putovanja izvan sezone i alternativne destinacije, ali i kraćim boravcima u nekim destinacijama.

I podaci zrakoplovnih kompanija pokazuju jačanje potražnje u predsezoni i posezoni, s jačim porastima u listopadu i studenom nego u srpnju i kolovozu, dok je sektor smještaja i s višim cijenama zabilježio blage poraste prihoda. No iz ETC-a napominju da na razinu ponude smještaja počinje utjecati stroža regulacija kratkoročnog najma, s primjerice u Španjolskoj "tisućama jedinica uklonjenih s tržišta" i smanjenom mjesečnom dostupnošću.