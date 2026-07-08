Novopečeni dioničari Bosqara prvoga dana zaradili i do 14 posto

Cijena dionice u srijedu se zaustavila na 28,60 eura što je 4,7 posto niže nego prethodnog dana, a tijekom trgovanja prodavala se između 27,40 i 29 eura

Nove dionice Bosqara, koje je kompanija u rekordnoj sekundarnoj javnoj ponudi vrijednoj 150 milijuna eura prodavala uz priličan diskont, ipak nisu uspjele značajno srušiti tržišnu cijenu u svom premijernom nastupu na Zagrebačkoj burzi. Završetkom trgovanja u srijedu cijena Bosqarovih dionica zaustavila se na 28,60 eura, što je 4,7 posto niže od cijene 'starih' dionica iz prethodnog trgovinskog dana. No, valja spomenuti i da je cijelo tržište danas zaronilo – indeks CROBEX izgubio je 0,5 posto vrijednosti, zaustavivši se na 4484 boda.

Cijena Bosqarovih dionica tijekom dana značajno je varirala. Trgovanje je otvoreno po 29 eura, 3,3 posto nižoj cijeni u odnosu na cijenu od utorka. Vrlo brzo zabilježena je i najniža cijena od 27,40 eura, pa je minus produbljen na 8,7 posto. U prijepodnevnom dijelu trgovanja cijena se uglavnom 'vrtila' oko 28 eura, da bi se poslijepodne počela polako uspinjati. Ipak, oni koji su sudjelovali u SPO-u (za sada) mogu biti vrlo zadovoljni s obzirom na to da su dionice kupili po 25,50 eura. Tako je dio novopečenih dioničara Bosqarove dionice prvoga dana prodao uz dobit između 7,5 i 13,7 posto.

No, ono što je za ovu dionicu, dioničare, a i burzu u cjelini, mnogo važnije jest to što je Bosqar dobio veliki skok likvidnosti. To i ne čudi s obzirom na to da je u dokapitalizaciji sudjelovalo više od 5400 malih ulagača, odnosno građana. Bosqar je u srijedu bila treća dionica po veličini prometa, s protrgovanih 348 tisuća eura. Likvidniji su bili samo AD Plastik s 385 tisuća eura te, naravno, Končar s uvjerljivih 1,14 milijuna eura.

Što ovo znači za ovu, donedavno prilično nelikvidnu dionicu, dovoljno govori podatak da je u prvih šest mjeseci njezin promet iznosio 2,1 milijun eura. To znači da je samo današnji promet iznosio 17 posto polugodišnjeg. Velik odaziv građana naglasila je i predsjednica Uprave Ivana Gažić tijekom svečanosti uvrštenja novih dionica, održane u utorak. Čelnica ZSE-a istaknula je kako je po broju ulagatelja riječ o najvećoj transakciji na Zagrebačkoj burzi još od inicijalne javne ponude dionica Hrvatskog Telekoma.

- Posebno nas veseli što je velik broj građana sudjelovao u ovom izdanju, što potvrđuje da se u Hrvatskoj razvija kultura ulaganja te da tržište kapitala postaje sve važniji izvor financiranja domaćih kompanija. Nakon prošlogodišnjih uspješnih izlistavanja, ovo je još jedna potvrda da hrvatsko tržište kapitala ima potencijal za daljnji rast i razvoj - rekla je Gažić.

Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze i Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara

Osnivač i većinski vlasnik Bosqara, Stjepan Orešković, naglasio je kako je uvrštenje rezultat zajedničkog rada kompanije, institucija i tržišta kapitala te važan poticaj za budući razvoj. - Ne bi bilo današnjeg Bosqara bez izlaska na burzu, koji nam je omogućio da budemo veći od vlastitih početaka. Posebno me veseli što danas imamo tisuće novih malih dioničara koji postaju dio naše priče. Vjerujem da ćemo, uz znanje, tehnologiju i povjerenje koje smo izgradili, u sljedećih šest godina ostvariti jednako snažan iskorak kao i u proteklih šest - izjavio je Orešković.