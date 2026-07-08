Nijemci će u DOK-ING-u izrađivati sustave koji će promijeniti ratovanje

Najveća europska vojno-industrijska kompanija u Zagrebu će razvijati autonomne vojne sustave za izvoz na globalna tržišta

Njemački industrijski gigant Rheinmetall AG i hrvatska kompanija DOK-ING i službeno su danas u Zagrebu predstavili novu zajedničku tvrtku pod nazivom Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. (RUV).

Ovim poslovnim potezom otvara se prostor za dugoročno strateško partnerstvo između ovog europskog obrambenog diva i Republike Hrvatske, s ciljem da se domaće gospodarstvo pozicionira kao jedno od ključnih europskih središta za osmišljavanje, proizvodnju i plasman najnaprednijih besposadnih sustava.

Svečana inauguracija nove kompanije okupila je politički, diplomatski i gospodarski vrh, uključujući premijera Andreja Plenkovića, glavnog izvršnog direktora Rheinmetalla Armina Pappergera te osnivača DOK-ING-a Vjekoslava Majetića.

DOK-ING Rheinmetall

Premijer je tom prilikom naglasio kako ovo partnerstvo dodatno učvršćuje cjelokupni mozaik odnosa između Hrvatske i Njemačke.

- Suradnja dolazi u trenutku radikalno izmijenjenog globalnog sigurnosnog konteksta u kojem države članice NATO-a i Europske unije teže povećanim ulaganjima u vlastite obrambene sposobnosti, konkurentnost i tehnološku nadmoć - istaknuo je premijer.

Spajanje domaćeg inženjerstva i globalne snage

Osnivanje nove kompanije predstavlja prvu fazu šire vizije kojom se domaći proizvodni, znanstveni i tehnološki kapaciteti nastoje izravno integrirati u velike europske i globalne programe Rheinmetalla. Nova će tvrtka sa sjedištem u Zagrebu postati razvojni centar u kojem će se kreirati autonomne kopnene platforme sljedeće generacije, namijenjene za borbenu potporu, inženjerijske operacije, razminiranje te ostala djelovanja visokog rizika.

Projekt u potpunosti počiva na sinergiji dviju strana, spajajući više od tri desetljeća DOK-ING-ova iskustva i njihovu poznatu platformu Komodo s Rheinmetallovom globalnom infrastrukturom, tržišnim kapacitetima i ekspertizom u integraciji kompleksnih vojnih sustava.

R&D tim ostaje u Hrvatskoj

Izuzetno je važno što kompletan istraživački, razvojni i inženjerski segment ostaje lociran u Hrvatskoj, što lokalnim stručnjacima otvara vrata najmodernijih svjetskih projekata i serijske proizvodnje.

Andrej Plenković

- DOK-ING, koji je svoje korijene uspostavio još u Domovinskom ratu kroz razvoj strojeva za razminiranje, ovim partnerstvom dobiva priliku drastično povećati proizvodnju te opskrbljivati brojne europske i svjetske vojske novim besposadnim platformama - naglasio je premijer.

Njemačka korporacija u Hrvatskoj vidi dugoročnog industrijskog partnera za područje jugoistočne Europe, a ne tek destinaciju za jednokratno ulaganje. Dokaz tome je i činjenica da je Rheinmetall već pojačao suradnju s domaćim brodogradilištima, akademskom zajednicom i lokalnim dobavljačima u segmentu pomorskih sustava.

Time se stvara čvrsta podloga za transfer naprednih tehnologija, otvaranje novih radnih mjesta i snažnije uključivanje hrvatskih tvrtki u europske obrambene projekte kroz razvoj lokalnih dobavljača.

Šire industrijsko partnerstvo

- Naš je cilj izgraditi široko industrijsko partnerstvo s Hrvatskom koje će uključivati domaće dobavljače, brodogradnju, istraživačke institucije i akademsku zajednicu. Hrvatska posjeduje znanje, industrijsku tradiciju i talentirane stručnjake potrebne da postane proizvodno i razvojno središte za napredne obrambene tehnologije. Zajedno možemo razvijati sposobnosti koje će služiti Hrvatskoj, Europi i našim saveznicima, istodobno stvarajući nove izvozne prilike za hrvatsku industriju - rekao je tom prilikom predsjednik Uprave Rheinmetalla Armin Papperger.

CEO Rheinmetalla Armin Papperger i osnivač DOK-ING-a Vjekoslav Majetić

Ovaj poslovni smjer u potpunosti korespondira s ciljevima Plana industrijskog razvoja RH 2027. – 2034., koji stavlja naglasak na digitalizaciju, rast izvoza i integraciju u europske lance vrijednosti, dok istovremeno podiže tehnološku suverenost cijele Europe. - Hrvatska je sustavno podizala izdvajanja za obranu koja su sada dosegnula gotovo 2,1 posto BDP-a - naglasio je premijer te najavio daljnja ulaganja u obranu, uključujući povlačenje europskih sredstava kroz Instrument SAFE i Europski sigurnosni fond.

Tehnologija za sigurnost Europe

Osnivač DOK-ING-a naglasio je važnost ovog trenutka za domaće inženjere te istaknuo da je prije više od trideset godina kompanija i nastala iz uvjerenja da hrvatsko znanje i stručnost mogu stvoriti tehnologije koje mijenjaju svijet.

- Danas ne zatvaramo jedno poglavlje, nego otvaramo novo. Čvrsto vjerujem da će upravo iz Hrvatske nastajati tehnologije koje će pridonositi sigurnosti Europe i potvrditi da hrvatska industrija može stajati ravnopravno uz vodeće svjetske kompanije. Posebno sam ponosan što će hrvatski inženjeri upravo ovdje, u Zagrebu, razvijati sustave koji će oblikovati budućnost europske obrambene industrije - zaključio je Majetić.

Nakon službenog predstavljanja, predsjednik Vlade Plenković i šef Rheinmetalla Papperger održali su i bilateralni sastanak na kojem su detaljnije razgovarali o budućim investicijama, širenju proizvodno-istraživačkih kapaciteta te uključivanju hrvatskih tvrtki u međunarodne dobavne lance.



