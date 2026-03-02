Geopolitički šok trese burze i robna tržišta

Sukob s Iranom diže energente, dolar jača, fondovi zatvaraju short pozicije, a volatilnost postaje nova tržišna realnost

Ožujak počinje velikim praskom. Glavna globalna vijest ujedno je i ključna vijest za tržišta roba i burze. Ne čudi stoga da je većina roba trgovanje otvorila u zelenom. Očekivano, prednjače energenti, a tek ćemo vidjeti u kojoj će ih mjeri ostale robe pratiti. Naravno, sve će ovisiti o razmjerima rata i napada na Iran, no jedno je sigurno – pred nama je razdoblje velike volatilnosti cijena i trebat će određeno vrijeme da tržišta prihvate novo normalno, kakvo god ono bilo. Pitanje je samo cijene koju ćemo za to morati platiti.