Splitska vlast nije pogriješila kažnjavajući taksiste

Iako je u reakciji na to kažnjavanje rečeno da kamere snimaju zaustavljanje taksista na autobusnim stajalištima, to ipak nije bilo točno

Potkraj prošloga tjedna stranka Javno dobro reagirala je na kazne koje splitska gradska vlast određuje taksistima zbog nepropisnog zaustavljanja. Iz stranke upozoravaju da se kažnjavaju javni prijevoznici, međutim pokazalo se da to nije baš tako i da su, moram to reći, taksisti sami krivi za te kazne.

Zapravo nas je stranka Javno dobro, sa sjedištem u Supetru na Braču, čija je predsjednica Vladimira Mascarell, pogrešno informirala da se taksisti u Splitu kažnjavaju jer staju na autobusnim stajalištima na Poljani kneza Trpimira (kod glavnoga kolodvora i trajektne luke) radi ukrcaja i iskrcaja putnika. Kamera ih snimi i kazna se pošalje. Prema Zakonu o cestovnom prijevozu, taksisti imaju pravo stati na autobusnim stajalištima najdulje tri minute (pod uvjetom da ne ometaju autobusni promet), nakon čega slijedi kazna.

U strankinu priopćenju stoji: 'Prema javno dostupnim informacijama objavljenima u medijima (Slobodna Dalmacija i ostali), ovaj automatizirani sustav svakodnevno generira i nekoliko stotina prekršajnih naloga. Kao najkritičniju točku navodi Poljanu kneza Trpimira, gdje se vozačima autotaksija masovno 'lijepe' kazne automatizmom čim ih kamera snimi, a obavijesti u kuvertama već pristižu na adrese.'