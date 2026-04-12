Zašto EU u svakoj krizi podliježe ucjenama umjesto da postavlja uvjete?

Projekt prema kojem se jedinstvo EU-a može graditi stvaranjem postmoderne administrativne države, politikom pritisaka i inflacijom pravne regulative je promašen

Privukla mi je ovih dana pozornost jedna drukčija rasprava o energetskoj (ne)stabilnosti Europe (EU-a) nakon blokade Hormuškog tjesnaca. Ponajviše zato što ne polazi od klasične žalopojke o nemoćnoj, ovisnoj Europi. Već traži odgovor na pitanje zašto EU kao najveće jedinstveno tržište na svijetu u svakoj (energetskoj) krizi podliježe ucjenama i moljaka slabije od sebe – danas za naftu, jučer za plin, sutra za baterije – umjesto da postavlja uvjete (i) na tržištu energije i uvelike sudjeluje u njegovu oblikovanju.