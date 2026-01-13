Kripto groblje: CoinGecko bilježi 11,6 milijuna propalih tokena u 4 godine

Eksplozija meme tokena i launchpadova gurnula je tržište u rekordne stope neuspjeha. Samo na kraju 2025. nestalo je 7,7 milijuna tokena

Više od polovice svih kriptovaluta praćenih na CoinGeckovom GeckoTerminalu sada je propalo. Ovaj podatak uglavnom je uzrokovan prekomjernim špekulacijama i nestabilnosti tržišta.

Prema najnovijem izvješću kripto agregatora, 53,2 posto svih kriptovaluta navedenih na GeckoTerminalu klasificirano je kao ‘mrtvo’, a većina propalih slučajeva dogodila se 2025. godine.

Neuspjesi kripto projekata

Otprilike 11,6 milijuna tokena je propalo, a 2025. godina zaslužna je za čak 86,3 posto svih zabilježenih takvih slučajeva u protekle četiri godine. Razmjeri gubitaka oštar su znak u odnosu na prethodne godine i ukazuju na rastuću krhkost tržišta koje je sve više zasićeno kratkotrajnim projektima, posebno unutar segmenta meme tokena.

Iz CoinGecka su izjavili da je četvrto tromjesečje 2025. bilo posebno destruktivno. Samo tijekom razdoblja od ta tri mjeseca, bilo je 7,7 milijuna tokena koji su propali, što je predstavljalo 34,9 posto svih zabilježenih kolapsa.

Zanimljivo je da se ovaj porast neuspjeha poklopio s povećanim sistemskim stresom nakon kaskade likvidacije 10. listopada, kada je otprilike 19 milijardi dolara u pozicijama s polugom izbrisano u roku od 24 sata, što ga je učinilo najvećim jednodnevnim događajem takvog tipa u povijesti kripto tržišta.

Dok se volatilnost tržišta pojačala 2025. godine, broj kripto projekata nastavio je brzo rasti. Ukupan broj projekata navedenih na GeckoTerminalu porastao je s tek 428.383 u 2021. na gotovo 20,2 milijuna do 2025. Izvješće pripisuje ovaj eksplozivni rast sve većoj lakoći stvaranja tokena putem launchpadova, što je smanjilo prepreke ulasku i potaknulo val meme tokena i eksperimentalnih projekata koji zahtijevaju malo napora.

Stope neuspjeha porasle su nakon 2023.

Godišnji podaci o neuspjesima otkrili su koliko su se uvjeti naglo pogoršali. U 2021. godini propala su samo 2.584 projekta. Brojka se povećala na 213.075 u 2022. i 245.049 u 2023. Broj neuspjeha značajno se povećao u 2024. i dosegao približno 1,38 milijuna prije nego što je skočio na više od 11,56 milijuna u 2025. godini.

Unatoč tome što je u 2024. zabilježeno preko 3 milijuna novih pokretanja i drugi najveći broj zatvaranja projekata, i dalje je činila samo 10,3 posto ukupnih neuspjeha tijekom pet godina.

CoinGecko je otkrio da su prije 2024., i prije nego što su platforme poput solaninog launchpada za meme tokene Pump.fun dobile na zamahu, godišnji neuspjesi kripto projekata ostali u niskim šesteroznamenkastim brojkama, dok su kombinirani neuspjesi od 2021. do 2023. predstavljali samo 3,4 posto svih zatvaranja od 2021.