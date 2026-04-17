Bitcoin 40 posto ispod svog vrhunca dok S&P 500 postavlja novi rekord

Bitcoinov relativno prigušen odgovor na odmrzavanje sukoba na Bliskom istoku u oštroj je suprotnosti s brzinom oporavka burze

S&P 500 se u srijedu, 15. travnja, zatvorio na novom rekordnom nivou od 7.022, potpuno se oporavivši od gubitaka povezanih sa sukobom između SAD-a i Izraela protiv Irana u roku od nekoliko tjedana.

U međuvremenu, bitcoin se jedva pomaknuo, a analitičar Darkfost, koji se bavi analizom podacima na blockchainu, kaže da je jaz između dvije imovine sada dosegao najdulje razdoblje slabe korelacije od 2020. godine.

Bitcoin 40 posto ispod vrhunca

U objavi u srijedu, Darkfost je detaljno iznio kontrast. Najnoviji rekordni skok S&P 500 indeksa dogodio se u kontekstu deeskalacije napetosti između SAD-a i Irana, a tržišta su već počela procjenjivati ​​cijene rezolucije nakon vikenda diplomatskih aktivnosti.

Taj je pomak potkrijepljen podacima o temeljnom indeksu proizvođačkih cijena (PPI) za ožujak koji iznosi 0,1 posto, što je znatno ispod očitanja od 0,3 posto u veljači i očekivanja analitičara, što ukazuje da je američko gospodarstvo uvelike izolirano od inflacije uzrokovane energijom koja utječe na troškove proizvodnje.

Prema Darkfostu, bitcoin je doživio mali dio tog porasta i trenutno trguje oko 75.000 dolara, što je otprilike 40 posto ispod svog povijesnog maksimuma od preko 126.000 dolara, postavljenog u listopadu 2025.

- Ovo razdoblje slabe korelacije ili čak odvajanja od S&P 500 najdulje je opaženo od 2020. - napisao je analitičar, napominjući da iako bitcoin obično prati glavne indekse poput S&P 500 i Nasdaqa, on i dalje ponekad funkcionira pod vlastitom unutarnjom dinamikom, što može dovesti do ove vrste divergencije.

S&P 500 porastao je u 10 od posljednjih 11 trgovačkih sesija, i tako porastao za više od 10 posto u tom razdoblju, a brzina oporavka bila je povijesno neuobičajena. Quantifiable Edges na X-u je primijetio da je indeks prešao sa 100-dnevnog minimuma na 200-dnevni maksimum u samo 11 dana, nešto što S&P 500 nikada prije nije učinio, a prethodno najbliže bilo je 12 dana u listopadu 2014.

Međutim, Tom Lee iz Fundstrata, govoreći u srijedu u emisiji Closing Bell na CNBC-u, rekao je da očekuje da će kriptovalute biti među liderima u sljedećem dijelu rasta uz Mag7 i softverske dionice, tvrdeći da su mnogi investitori i dalje marginalizirani unatoč novom rekordu, koji postavlja potencijalni rast umjesto da ga ograničava.

Bitcoin u točki tehničke odluke

Cjenovna slika bitcoina dodaje još jedan sloj Darkfostovom opažanju divergencije, a analitičar Ali Martinez rekao je da najveća kriptovaluta, po treći put u šest mjeseci, testira 100-dnevni jednostavni pomični prosjek kao otpor, a prema njegovim riječima, prvi test završio je s 30 postotnim odbacivanjem, s oko 116.000 na 80.000 dolara. To je bilo u listopadu prošle godine.

Drugi, u siječnju, zabilježio je pad od 39 posto, pri čemu se bitcoin pomaknuo s oko 97.000 dolara na oko 60.000 dolara. Treće odbijanje, kaže, bio bi ‘veliki strukturni neuspjeh’ koji bi mogao proizvesti efekt trostrukog vrha i vratiti bitcoin prema godišnjem minimumu blizu 60.000 dolara.