S&P 500 i Nasdaq ruše rekorde usred mirovnih signala

Pozitivne vijesti s Bliskog istoka i snažni kvartalni rezultati potaknuli su rast burzovnih indeksa, unatoč volatilnosti

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, no trgovalo se oprezno dok se čekaju nove vijesti s Bliskog istoka i kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Dow Jones indeks ojačao je 0,24 posto, na 48.578 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,26 posto, na 7.041 bod, a Nasdaq 0,36 posto, na 24.102 boda.

Podršku tržištu pružile su pozitivne vijesti s Bliskog istoka. Izrael i Libanon dogovorili su desetodnevno primirje, a predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da je Iran u mirovnim pregovorima ponudio da neće imati nuklearno oružje u više od 20 godina.

Trump je, također, izjavio da su SAD i Iran 'vrlo blizu' sporazumu te da će razmotriti putovanje u Pakistan ako dođe do potpisivanja sporazuma.

- Tržišta osciliraju na temelju pozitivnih i blago neutralnih naslova o situaciji na Bliskom istoku. U posljednjih mjesec i pol dana trgovanje isključivo ovisi o vijestima o ratu s Iranom - kaže Chris Zaccarelli, direktor u tvrtki Northlight Asset Management.

U prvim tjednima rata SAD-a i Izraela protiv Irana cijene su dionica na najvećoj svjetskoj burzi oštro pale, no zahvaljujući nadi ulagača u mirovni sporazumu, posljednjih su tjedana burzovni indeksi nadoknadili sve te gubitke, pri čemu su jučer S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli nove rekordne razine drugi dan zaredom.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka, a većina ih je objavila boje rezultate nego što su analitičari očekivali.

No, ima i podbačaja, pa je tako, primjerice, cijena dionice brokerske kuće Charles Schwab pala više od 7 posto.

U produženom trgovanju, nakon zatvaranja Wall Streeta, oštro je, oko 8 posto, pala i cijena dionice Netflixa, nakon što je ta kompanija objavila poslovno izvješće.

I europske burze porasle

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,29 posto, na 10.589 bodova, a frankfurtski DAX 0,36 posto, na 24.154 boda. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,14 posto, na 8.262 boda.

Na azijskim burzama u petak su cijene dionica oslabile, ali su na putu rasta drugi tjedan uzastopno, dok su cijene nafte ostale ispod 100 dolara po barelu, jer ulagači procjenjuju da je rizik oslabio uoči ključnog vikenda koji bi mogao utrti put brzom rješenju rata na Bliskom istoku.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih pao je jutros 0,8 posto, jer ulagači ostvaruju dobit nakon snažnog rasta ovog mjeseca. Indeks se i dalje nalazi blizu najviše razine od 2. ožujka, prvog trgovinskog dana nakon izbijanja rata u Iranu. Od početka travnja porastao je 14,5 posto, nakon što je u ožujku potonuo 13,5 posto.

Japanski Nikkei skliznuo je jutros 0,9 posto, nakon što je u četvrtak dosegnuo rekordnu razinu. Sva ostala regionalna dionička tržišta, izuzev indijskog, jutros su u crvenome, no vratila su se na razine prije izbijanja rata krajem veljače.

Nafta ispod 100 dolara, a tjesnac zatvoren

Za Andrewa Chorltona, glavnog direktora investicija za javne obveznice u M&G-u, posljednja dva tjedna bila su iznenađujuća u pogledu toga koliko su brzo tržišta bila spremna zanemariti sukob i energetski šok.

- Postoji prilično velik kontrast između onoga što kreatori politika i središnji bankari govore o rizicima koje ovaj sukob stvara i onoga što tržište implicira. To donekle djeluje samozadovoljno. Čini se malo vjerojatnim da ne bi trebala biti uračunata neka dodatna premija rizika, bilo za rast ili inflaciju - upozorava Chorlton.

Cijene nafte ostale su ispod 100 dolara po barelu unatoč zatvorenom Hormuškom tjesnacu. Na londonskom tržištu cijena Brent barela pala je više od 1 posto na 98,14 dolara, dok je na američkom tržištu WTI barel pojeftinio 1,6 posto na 93,15 dolara.

Zatvaranje tog plovnog puta uzrokovalo je najgori cjenovni šok za naftu u povijesti i potaknuo Međunarodni monetarni fond da snizi izglede za globalno gospodarstvo, upozorivši da bi dugotrajni sukob mogao gurnuti svijet na rub recesije.

Dolar blizu najnižih razina od početka rata

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke valute u odnosu na košaricu valuta uključujući jen i euro, nalazio se jutros na 98,24 boda, blizu najniže razine od 2. ožujka. Indeks je od prošle srijede u padu, zabilježivši osam dana korekcije u nizu.

Euro se pritom zadržao na 1,1779 dolara, nešto ispod sedmotjednog vrhunca dosegnutog u četvrtak. Jen je bio nešto slabiji prema dolaru, za 0,15 posto, na 159,42 jena za dolar nakon što je guverner Banke Japana Kazuo Ueda izbjegao signalizirati da bi podizanje kamatnih stopa moglo biti na dnevnom redu ovog mjeseca, što je ostavilo trgovce da nagađaju o sljedećem potezu središnje banke.