Tether izvijestio o dobiti od milijardu dolara u prvom kvartalu

Tether tvrdi da drži preko 141 milijardu dolara u američkim državnim obveznicama, što je brojka koja nikada nije potvrđena revizijom

Tether je u petak objavio da je u prvom tromjesečju 2026. godine ostvario profit veći od milijardu dolara, unatoč većoj volatilnosti kripto tržišta.

Vodeći svjetski izdavatelj stablecoina izjavio je da je neto dobit dosegla približno 1,04 milijarde dolara za kvartal. Tvrtka je također izvijestila da je njezina razlika između ukupne vrijednosti svojih stablecoina u optjecaju i iznosa rezervi koje ima na raspolaganju za potporu toj imovini porastao na rekordnih 8,23 milijarde dolara.

Tetherove podatke za prvi kvartal nije provjerila računovodstvena tvrtka iz Velike četvorke, već talijanska tvrtka koja se oslanja na ovjerene podatke Tethera. U ožujku je Tether angažirao KPMG za svoju prvu potpunu reviziju, prema izvješću Financial Timesa. Vijest je došča u trenutku kada tvrtka sa sjedištem u Salvadoru želi proširiti svoj utjecaj u SAD-u.

Tvrtka je u petak izjavila da je revizija započela tijekom prvog fiskalnog tromjesečja 2026. godine.

Od gotovo 192 milijarde dolara rezervne imovine koju Tether tvrdi da drži, velika većina, otprilike 141 milijarda dolara, nalazi se u američkim trezorskim obveznicama. Tvrtka je u petak izjavila da je to pozicionira kao jednog od najvećih imatelja američkog državnog duga u svijetu.

Osim državnih obveznica, iz Tethera su izvijestili da posjeduju otprilike 20 milijardi dolara fizičkog zlata i oko 7 milijardi dolara bitcoina.

Tetherova dobit u prvom kvartalu 2026. otprilike je jednaka prošlogodišnjoj, ali je blijeda u usporedbi s 2024. godinom, kada je tvrtka prijavila rekordnu dobit od 4,52 milijarde dolara, uglavnom zahvaljujući porastu cijene bitcoina i zlata.

Iako je tržište kriptovaluta u posljednjih nekoliko mjeseci doživjelo značajnu volatilnost, prošla godina je također donijela veliki napredak za Tether u SAD-u, gdje je tvrtka uživala u formalnoj legalizaciji izdavanja stablecoina i lansirala token prilagođen novim američkim propisima.

Ali ta istaknutost došla je s dodatnom provjerom. U četvrtak su dva američka senatora poslala pismo američkom ministru trgovine Howardu Lutnicku, ispitujući dužnosnika Trumpove administracije o njegovim bliskim vezama s offshore stablecoin gigantom.