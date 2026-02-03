FUD preuzeo društvene mreže nakon pada kripta i prodaje malih ulagača

Strah, neizvjesnost i sumnja ponovno su preuzeli kripto zajednicu nakon panične prodaje od strane slabih malih trgovaca

FUD (strah, neizvjesnost i sumnja) je preuzeo društvene mreže nakon pada bitcoina od 16 posto tijekom proteklog tjedna, izjavila je u ponedjeljak tvrtka za analizu blockchaina Santiment.

Pad je bio rezultat prodaje retail investitora, te dodaju da je ovo još jedan dokaz da se tržišta kreću u suprotnom smjeru od narativa gomile.

- Negativne objave o kriptovalutama i dalje pristižu, a podaci s društvenih mreža ukazuju na to da je ovo najnegativniji narativ koji je retail imao od pada 21. studenog - prema Santimentu.

Kripto tržište palo je za 19 posto u studenom, s odlaskom 680 milijardi dolara. Usporedno, nedavni pad bio je blažeg intenziteta, s padom od 14 posto i gubitkom od 440 milijardi dolara, ali je vratio tržišta na najniže razine iz travnja 2025.

Na vidiku je oporavak?

- U većini slučajeva, nakon ovakvih velikih negativnih vremena dolazi do oporavka. Zasad, ovaj oporavak izgleda ohrabrujuće, poput prethodna dva slučaja nakon FUD-a - rekli su iz Santimenta.

Međutim, još uvijek je malo znakova oporavka. Bitcoin i dalje trguje na najnižim razinama u devet mjeseci oko 78.000 dolara, a ethereum je pao na najniže razine od oko 2.300 dolara.

Analitičar CryptoQuanta 'Darkfost' okrivio je da je zabilježen rekordni porast poluge u listopadu, rekavši da je taj događaj zapravo onaj koji je gurnuo bitcoin u medvjeđe tržište.

Bitcoin na velikoj razini podrške

- Velika razina podrške nalazi se na 74 tisuće dolara, što će biti glavna stvar koju treba pratiti u nadolazećem tjednu/tjednima - rekao je analitičar Daan Crypto Trades. Zatvaranja ispod te razine donijela bi daljnje probleme, dodao je.

Bitcoin je u vrijeme pisanja ovog teksta trgovao po cijeni od 78 tisuća dolara, što je pad od 11 posto u odnosu na prethodni tjedan i 10 posto od početka godine.