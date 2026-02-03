Unplugged

Kad reaktivni marketing postane lešinarenje

3. veljače 2026.
beckham, brooklyn, victoria, nicola peltz
Sandra Babić
Sandra Babić

Brendovi bi trebali biti bolji od nas smrtnika koji ne možemo dočekati trenutak da se narugamo javnim nedaćama slavnih, bogatih i povlaštenih

I dok su svjetski čelnici u Davosu, na jednom od najkontroverznijih okupljanja Svjetskoga ekonomskog foruma, dogovarali geopolitičke saveze i pisali novu budućnost svijeta, na internetu su se, pred očima Zemljana s internetskim signalom, raspadali Beckhamovi.

