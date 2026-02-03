Unplugged
Kad reaktivni marketing postane lešinarenje
3. veljače 2026.
Brendovi bi trebali biti bolji od nas smrtnika koji ne možemo dočekati trenutak da se narugamo javnim nedaćama slavnih, bogatih i povlaštenih
I dok su svjetski čelnici u Davosu, na jednom od najkontroverznijih okupljanja Svjetskoga ekonomskog foruma, dogovarali geopolitičke saveze i pisali novu budućnost svijeta, na internetu su se, pred očima Zemljana s internetskim signalom, raspadali Beckhamovi.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci