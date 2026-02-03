Američke i azijske burze rastu, jača i dolar, zlato se oporavlja
Dobitnici dionice proizvođača čipova i tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, zarade veće od očekivanja
Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, ponajviše u tehnološkom sektoru, dok se čekaju poslovni rezultati tehnoloških divova Alphabeta i Amazona. Dow Jones ojačao je 1,05 posto, na 49.407 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,54 posto, na 6.976 bodova, a Nasdaq indeks 0,56 posto, na 23.592 boda.
Dobri fundamenti
Nakon dva dana pada, jučer su indeksi porasli, pri čemu su najveće dobitnice bile dionice proizvođača čipova i drugih tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju. Ulagači se, naime, pozicioniraju uoči objave kvartalnih poslovnih izvješća Alphabeta i Amazona i nadaju se boljim rezultatima nego što analitičari očekuju. Cijena dionice Alphabeta porasla je jučer gotovo dva, a Amazona 1,5 posto.
Slično se trgovalo i prošloga tjedna, kada je na početku tjedna tehnološki sektor porastao, a nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Microsofta pao.
- Fundamenti su dobri, a zarade snažne. Većina kompanija ugodno je iznenadila i prihodima i zaradama - kaže Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder.
Zarade veće od očekivanja
U dosadašnjoj sezoni objava poslovnih rezultata većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestila je o većim zaradama nego što se očekivalo. Stoga sada analitičari procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju porasle 11 posto na godišnjoj razini, dok se prije mjesec dana očekivao rast zarada za devet posto.
I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,15 posto, na 10.341 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,05 posto, na 24.797 bodova, a pariški CAC 0,67 posto, na 8.181 bod.
Najviše je jutros, više od šest posto, skočio južnokorejski Kospi indeks, čime je nadoknadio sve jučerašnje gubitke. To se zahvaljuje oporavku cijena dionica tehnoloških kompanija.
Trgovinski dogovor SAD-a i Indije
Snažno su, više od 2,5 posto, porasle i cijene dionica u Indiji, nakon što je Washington objavio da će smanjiti carine na uvoz iz te zemlje s 50 na 18 posto jer je postignut trgovinski dogovor. Prema dogovoru, Indija više neće kupovati rusku naftu i uklonit će neke trgovinske prepreke na uvoz robe iz SAD-a.
Povećanje kamata u Australiji
Zbog toga ulagače nije pokolebalo ni povećanje kamatnih stopa australske središnje banke za 0,25 postotnih bodova, na 3,85 posto. To je prvo povećanje kamata od kraja 2023. godine, a posljedica je povišene inflacije.
Unatoč povećanju kamata, australski ASX 200 indeks porastao je gotovo 1 posto, što se ponajviše zahvaljuje oporavku cijena dionica rudarskog sektora, nakon oporavka cijena sirovina.
A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,50 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,09 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 154,85 na 155,40 jena.
Ojačala američka valuta
Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1810 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1850 dolara.
Cijene su nafte, pak, pale. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 0,50 posto, na 65,95 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,42 posto, na 61,85 dolara.