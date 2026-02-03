Svjetska tržišta

Američke i azijske burze rastu, jača i dolar, zlato se oporavlja

3. veljače 2026.
temeljni kapital, rast, dionice, novac

foto Shutterstock
Lider/Hina
Lider/Hina

Dobitnici dionice proizvođača čipova i tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, zarade veće od očekivanja

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, ponajviše u tehnološkom sektoru, dok se čekaju poslovni rezultati tehnoloških divova Alphabeta i Amazona. Dow Jones ojačao je 1,05 posto, na 49.407 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,54 posto, na 6.976 bodova, a Nasdaq indeks 0,56 posto, na 23.592 boda.

Dobri fundamenti

Nakon dva dana pada, jučer su indeksi porasli, pri čemu su najveće dobitnice bile dionice proizvođača čipova i drugih tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju. Ulagači se, naime, pozicioniraju uoči objave kvartalnih poslovnih izvješća Alphabeta i Amazona i nadaju se boljim rezultatima nego što analitičari očekuju. Cijena dionice Alphabeta porasla je jučer gotovo dva, a Amazona 1,5 posto.

Slično se trgovalo i prošloga tjedna, kada je na početku tjedna tehnološki sektor porastao, a nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Microsofta pao.

Od početka godine S&P 500 indeks porastao je oko dva posto. Još je više, više od šest posto, porastao Russell 2000 indeks manjih kompanija. Rast cijena dionica manjih kompanija obično se smatra pokazateljem povjerenja investitora u gospodarstvo.

- Fundamenti su dobri, a zarade snažne. Većina kompanija ugodno je iznenadila i prihodima i zaradama - kaže Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder.

Zarade veće od očekivanja

U dosadašnjoj sezoni objava poslovnih rezultata većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestila je o većim zaradama nego što se očekivalo. Stoga sada analitičari procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju porasle 11 posto na godišnjoj razini, dok se prije mjesec dana očekivao rast zarada za devet posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,15 posto, na 10.341 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,05 posto, na 24.797 bodova, a pariški CAC 0,67 posto, na 8.181 bod.

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica snažno porasle, nadoknadivši jučerašnje gubitke, jer su se oporavile cijene plemenitih metala i jer je ulagače ohrabrilo smanjenje carina SAD-a na uvoz iz Indije. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 2,3 posto, nakon što je jučer potonuo više od 2 posto. Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Šangaju, Australiji, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,2 i 6,1 posto.

Najviše je jutros, više od šest posto, skočio južnokorejski Kospi indeks, čime je nadoknadio sve jučerašnje gubitke. To se zahvaljuje oporavku cijena dionica tehnoloških kompanija.

Trgovinski dogovor SAD-a i Indije

Snažno su, više od 2,5 posto, porasle i cijene dionica u Indiji, nakon što je Washington objavio da će smanjiti carine na uvoz iz te zemlje s 50 na 18 posto jer je postignut trgovinski dogovor. Prema dogovoru, Indija više neće kupovati rusku naftu i uklonit će neke trgovinske prepreke na uvoz robe iz SAD-a. 

Pozitivno na tržište utječe i stabilizacija cijena zlata i srebra, koje su krajem prošloga i početkom ovoga tjedna oštro pale. 
No, jučer poslijepodne tržište plemenitih metala se počelo oporavljati, a jutros je cijena zlata porasla oko tri posto, na 4.820 dolara po unci, a cijena srebra oko 5 posto, na 83,35 dolara po unci. 

Povećanje kamata u Australiji

Zbog toga ulagače nije pokolebalo ni povećanje kamatnih stopa australske središnje banke za 0,25 postotnih bodova, na 3,85 posto. To je prvo povećanje kamata od kraja 2023. godine, a posljedica je povišene inflacije.

Unatoč povećanju kamata, australski ASX 200 indeks porastao je gotovo 1 posto, što se ponajviše zahvaljuje oporavku cijena dionica rudarskog sektora, nakon oporavka cijena sirovina.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,50 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,09 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 154,85 na 155,40 jena.

Ojačala američka valuta

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1810 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1850 dolara.

Cijene su nafte, pak, pale. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 0,50 posto, na 65,95 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,42 posto, na 61,85 dolara.

