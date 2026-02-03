Američke i azijske burze rastu, jača i dolar, zlato se oporavlja

Dobitnici dionice proizvođača čipova i tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, zarade veće od očekivanja

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, ponajviše u tehnološkom sektoru, dok se čekaju poslovni rezultati tehnoloških divova Alphabeta i Amazona. Dow Jones ojačao je 1,05 posto, na 49.407 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,54 posto, na 6.976 bodova, a Nasdaq indeks 0,56 posto, na 23.592 boda.

Dobri fundamenti

Nakon dva dana pada, jučer su indeksi porasli, pri čemu su najveće dobitnice bile dionice proizvođača čipova i drugih tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju. Ulagači se, naime, pozicioniraju uoči objave kvartalnih poslovnih izvješća Alphabeta i Amazona i nadaju se boljim rezultatima nego što analitičari očekuju. Cijena dionice Alphabeta porasla je jučer gotovo dva, a Amazona 1,5 posto.

Slično se trgovalo i prošloga tjedna, kada je na početku tjedna tehnološki sektor porastao, a nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Microsofta pao.

Od početka godine S&P 500 indeks porastao je oko dva posto. Još je više, više od šest posto, porastao Russell 2000 indeks manjih kompanija. Rast cijena dionica manjih kompanija obično se smatra pokazateljem povjerenja investitora u gospodarstvo.

- Fundamenti su dobri, a zarade snažne. Većina kompanija ugodno je iznenadila i prihodima i zaradama - kaže Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder. Zarade veće od očekivanja

U dosadašnjoj sezoni objava poslovnih rezultata većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestila je o većim zaradama nego što se očekivalo. Stoga sada analitičari procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju porasle 11 posto na godišnjoj razini, dok se prije mjesec dana očekivao rast zarada za devet posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,15 posto, na 10.341 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,05 posto, na 24.797 bodova, a pariški CAC 0,67 posto, na 8.181 bod.

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica snažno porasle, nadoknadivši jučerašnje gubitke, jer su se oporavile cijene plemenitih metala i jer je ulagače ohrabrilo smanjenje carina SAD-a na uvoz iz Indije. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 2,3 posto, nakon što je jučer potonuo više od 2 posto. Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Šangaju, Australiji, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,2 i 6,1 posto.