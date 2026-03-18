SEC konačno pojasnio da većina kriptovaluta nisu vrijednosni papiri

Američka Komisija za vrijednosne papire i burze razjasnila je dugogodišnju nejasnoću o tome kako treba postupati s kripto imovinom

SEC je u utorak izdao tumačenje kojim se objašnjava kako se savezni zakoni o vrijednosnim papirima primjenjuju na određenu kripto imovinu i transakcije koje uključuju kriptovalute.

- Ovo je važan korak u nastojanjima Komisije da pruži veću jasnoću u vezi s tretmanom kripto imovine. Smjernice također nadopunjuju napore Kongresa da kodificira sveobuhvatni okvir tržišne strukture u zakon - navodi SEC.

Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) također se pridružila tumačenju, potvrđujući da će primjenjivati ​​Zakon o robnoj burzi na kripto imovinu.

SEC: Kriptovalute nisu vrijednosni papiri

Tumačenje uspostavlja taksonomiju tokena koja pokriva pet kategorija: digitalne robe, digitalne kolekcionarske predmete, digitalne alate, stablecoine i digitalne vrijednosne papire.

Ključna je činjenica da većina kripto imovine nije klasificirana kao vrijednosni papiri, što je suprotno stavu prethodne administracije.

- Nakon više od desetljeća neizvjesnosti, ovo tumačenje će sudionicima na tržištu pružiti jasno razumijevanje kako Komisija tretira kripto imovinu prema saveznim zakonima o vrijednosnim papirima - izjavio je predsjednik SEC-a Paul Atkins.

- Predugo su američki inovatori i poduzetnici čekali jasne smjernice o statusu kripto imovine prema saveznim zakonima o vrijednosnim papirima i robi. S današnjim tumačenjem, čekanje je završeno. Predsjednik Atkins i ja posvećeni smo poticanju regulatornog okruženja koje omogućuje procvat kripto industrije u SAD-u s jasnim i racionalnim pravilima - rekao je predsjednik CFTC-a Michael Selig.

Ova klasifikacija također pruža smjernice o uobičajenim kripto aktivnostima koje su dugo postojale u sivoj zoni legalnosti, uključujući airdropove, rudarenje, staking i wrapping.

I Atkins i Selig su ovo uokvirili kao ‘most za poduzetnike i investitore’ dok Kongres radi na širem dvostranačkom zakonodavstvu o strukturi tržišta.