David Sacks napušta poziciju kripto savjetnika u Bijeloj kući

Sacks će nastaviti savjetovati Bijelu kuću o tehnološkoj politici dok Kongres raspravlja o kripto programu administracije

David Sacks odlazi s mjesta voditelja umjetne inteligencije i kriptovaluta u Bijeloj kući, završavajući kratak mandat tijekom kojeg je pomogao preoblikovati pristup američke vlade digitalnoj imovini, ali je ostavio nekoliko važnih zakonodavnih napora nedovršenima.

U intervjuu za Bloomberg u četvrtak, Sacks je rekao da je njegovo vrijeme kao posebnog vladinog zaposlenika završilo nakon isteka roka od 130 dana. Ostat će uključen u administraciju kao supredsjedatelj Predsjedničkog vijeća savjetnika za znanost i tehnologiju, gdje će savjetovati o širem skupu tehnoloških pitanja.

Najiščekivanije reforme - nedovršene

Tijekom svog mandata u Bijeloj kući, Sacks je odigrao središnju ulogu u oblikovanju kripto agende Trumpove administracije, uključujući napore za donošenje zakona o tržišnoj strukturi i stablecoinima te podršku američkoj strateškoj rezervi bitcoina. Također se zalagao za jasnija pravila o digitalnoj imovini i, poput mnogih u Trumpovoj orbiti, kritizirao prethodni regulatorni pristup pod Bidenovom administracijom kao previše ovisan o provedbi. No, neke od najiščekivanijih reformi u industriji ostaju nedovršene.

Sacks je prethodno rekao da bi zakonodavstvo o strukturi tržišta i stablecoinima moglo biti usvojeno unutar prvih 100 dana administracije, iako su ti napori naišli na otpor jer Kongres nastavlja raspravljati o Zakonu CLARITY i nakon tog roka. Jedan rani prijedlog za stvaranje stalnog ‘kripto vijeća’ Bijele kuće, sastavljenog od vodećih ljudi industrije, nikada se nije ostvario, a administracija se umjesto toga odlučila za periodične sastanke na vrhu i internu radnu skupinu za digitalnu imovinu nakon što su unutarnje borbe u industriji zakomplicirale plan.

Sacks je također bio uključen u rane rasprave o zalihama digitalne imovine administracije i strateškoj rezervi bitcoina, koje su bile dio šireg napora da se SAD pozicionira kao globalno kripto središte. Do sada se ni napori na tom planu nisu u potpunosti materijalizirali. Očekuje se da će se rezerve kontinuirano puniti bitcoinom koji je zaplijenila američka vlada, iako ostaju pitanja hoće li se i kako financirati dodatne kupnje.

Definiraniji okvir

Prije nego što je preuzeo ulogu, Sacks je rekao da je prodao svoje osobne kripto udjele kako bi izbjegao sukob interesa, a istovremeno se nastavio zalagati za definiraniji regulatorni okvir za industriju. Iako je često odbacivao zabrinutosti demokratskih zastupnika i sudionika u industriji o Trumpovim vezama s World Liberty Financialom, DeFi tvrtkom u većinskom vlasništvu predsjednikovih sinova,

Sacksov odlazak ostavlja agendu administracije o kripto politici još uvijek u tijeku, a zakonodavci nastavljaju raspravu o tome kako bi digitalna imovina trebala biti regulirana u SAD-u, uključujući koje agencije bi trebale nadzirati različite dijelove tržišta i kako bi trebalo upravljati stablecoinima.

U četvrtak je rekao da će kroz svoju novu savjetničku ulogu nastaviti raditi na politici i tehnološkoj strategiji umjetne inteligencije. - Kao supredsjedatelj PCAST-a, sada mogu dati niz preporuka ne samo o umjetnoj inteligenciji, već i o proširenom rasponu tehnoloških tema. Ovako ću biti uključen u budućnosti - rekao je Sacks.