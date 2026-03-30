Transakcije na prediktivnim tržištima rastu zbog geopolitike i medija

30. ožujka 2026.
Domagoj Mataić
Domagoj Mataić

Mjesečni volumen u ožujku je bio 23,7 milijardi dolara, u odnosu na 1,9 milijardi dolara u isto vrijeme prošle godine

Transakcije na prediktivnim tržištima dosegle su rekordne razine u ožujku, usred rastućeg interesa za ugovore o političkim i geopolitičkim događajima, poboljšane dostupnosti i pozitivnih regulatornih kretanja za industriju.

Prema podacima koje prati Dune, broj transakcija za ožujak do sada je preko 191 milijuna, što je već porast od 2.838 posto u odnosu na isto vrijeme prošle godine.

Tvrtka za blockchain obavještajne podatke TRM Labs u petak je u izvješću izjavila da je sektor značajno porastao zahvaljujući Google Financeu i medijskoj pokrivenosti kvota uživo.

- Prediktivna tržišta brzo su se proširila zbog poboljšane dostupnosti, regulatornih promjena i integracije s glavnim platformama. Sve se više koriste kao pokazatelji geopolitičkih i makroekonomskih događaja u stvarnom vremenu - rekli su iz TRM Labsa.

