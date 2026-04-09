Primirje pokrenulo tržišta: bitcoin raste, nafta pada, rizik ostaje

Nafta pala prema 90 dolara, bitcoin i dionice rastu, ali volatilnost ostaje visoka jer tržišta još ne vjeruju u trajni mir

Nakon nekoliko uzastopnih dana eskalacije, SAD i Iran postigli su dvotjedni prekid vatre koji bi trebao otvoriti prostor za pregovore o trajnom mirovnom sporazumu. Financijska tržišta reagirala su odmah, ali nejednako. Dok je većina rizične imovine porasla, nafta, koja je snažno rasla od početka sukoba, naglo je pala.

Pad nafte

S obzirom na ključnu ulogu Bliskog istoka u globalnoj opskrbi energijom, cijene nafte bile su najosjetljivije na razvoj događaja. Nakon početnih udara krajem veljače, nafta je s razina ispod 70 dolara po barelu u kratkom roku skočila prema 120 dolara, uz epizode ekstremne volatilnosti i kratkotrajne skokove i iznad tih razina.

Nakon objave o mogućem primirju, cijene su naglo pale, s oko 115 - 120 dolara prema razinama blizu 90 dolara za američki WTI. Ipak, tržište se brzo stabiliziralo, a cijene su se zadržale u rasponu od oko 90 do 95 dolara po barelu.

Unatoč padu, nafta je i dalje znatno skuplja nego prije početka sukoba, što pokazuje da geopolitički rizik nije nestao, već se samo djelomično smanjio.

Bitcoin, zlato i dionice u porastu

Istodobno su ostala financijska tržišta reagirala rastom. Bitcoin je s razina oko 68 tisuća dolara porastao prema 71 - 72 tisuće dolara, dosegnuvši najviše razine u posljednjih nekoliko tjedana. Ethereum se kreće oko 2.200 dolara, dok su i druge kriptovalute poput XRP-a, solane i dogecoina zabilježile solidne dobitke.

Zlato, tradicionalno utočište u nesigurnim vremenima, ostalo je na povišenim razinama i kreće se oko 4.700 dolara, što upućuje na to da dio investitora i dalje traži zaštitu od mogućih novih šokova.

Na dioničkim tržištima optimizam je također vidljiv. Futuresi na S&P 500 porasli su za više od dva posto i ponovno se približili povijesnim maksimumima.

Tržišta još ne vjeruju u mir

Iako je vijest o primirju potaknula kratkoročni optimizam, kretanja cijena sugeriraju da investitori ostaju oprezni. Brzi oporavak cijena nafte nakon početnog pada te visoke razine zlata pokazuju da tržišta još ne vjeruju u trajnu stabilizaciju.

Drugim riječima, trenutačni rast rizične imovine više odražava olakšanje nego uvjerenje da je kriza završena. Svaka nova izjava ili incident može ponovno pokrenuti snažne pomake na tržištima, što znači da razdoblje povišene volatilnosti još nije završeno.