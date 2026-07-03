Rusija na putu uvođenja digitalne rublje, EU priprema sankcije

Vlasti EU već su preventivno sankcionirale rusku digitalnu rublju 2025. godine kao odgovor na rat zemlje protiv Ukrajine

Guvernerka ruske središnje banke Elvira Nabiullina potvrdila je da je zemlja spremna uvesti svoju digitalnu valutu središnje banke (CBDC) za dva mjeseca, slijedeći vremenski okvir koji je utvrđen prošle godine.

Prema izvješću ruske državne medijske kuće RIA Novosti od četvrtka, Nabiullina je rekla da su ‘svi spremni’ za lansiranje digitalne rublje 1. rujna. CBDC će biti lansiran kao dodatak ruskoj fiat valuti, rublji, a u početku će ga prihvaćati financijske i kreditne institucije.

- Želimo da digitalna rublja bude tražena među ljudima i tvrtkama, da bude praktična i, naravno, stalno raspravljamo koje funkcionalnosti razviti - rekla je Nabiullina u prevedenoj izjavi.

Pokretanje digitalne rublje, čiji je razvoj započeo 2021. godine, već je bilo meta preventivnih sankcija vlasti Europske unije, koje su u travnju najavile ograničenja za CBDC. Europsko vijeće priopćilo je da je paket sankcija odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, koji je započeo u veljači 2022. godine.

Prema riječima prvog zamjenika guvernera Banke Rusije, Vladimira Čistjuhina, zakon kojim se dopušta digitalna rublja stupit će na snagu 1. rujna s prijelaznim razdobljem do srpnja 2027.

Dr. Jack Jarmon, koji je radio kao tehnički savjetnik USAID-a za rusku vladu 1990-ih, u izvješću iz veljače 2025. rekao je da bi se zemlja mogla suočiti sa ‘strukturnim ograničenjima’ ako njezini planovi za digitalnu rublju propadnu, te da se oslanja na bitcoin i druge digitalne valute s dokazom rada (PoW) kao metode izbjegavanja sankcija.

Američki predsjednik razmatra zakonodavstvo s četverogodišnjom zabranom CBDC-a

Za razliku od Rusije, SAD su korak udaljene od zabrane izdavanja ili stvaranja CBDC-a središnje banke do 2030. Ovog tjedna, američki predsjednik Donald Trump primio je zakon koji sadrži zabranu digitalnog dolara kao dio paketa zakona o pristupačnosti stanovanja.

Iako je Trump rekao da neće potpisati zakon, očekujući da će republikanci prvo usvojiti zakon kojim se od birača zahtijeva da osobno dostave dokaz o američkom državljanstvu kako bi se registrirali, on će automatski postati zakon za 10 dana bez ikakve akcije od strane predsjednika. Ovim bi se rokom zakon stupio na snagu u srpnju.