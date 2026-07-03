Hrvatska ispala sa SP-a, ali i njezini turisti

Od deset najvećih tržišta na SP-u je ostala samo Engleska, pa gosti neće imati razloga sjediti doma pred televizorom

Hrvatska nogometna reprezentacija nažalost je, zahvaljujući spornoj VAR odluci ispala sa Svjetskog prvenstva, no analiza turističkih tokova za 2025. godinu nudi neobičnu utjehu. Od deset najvećih emitivnih tržišta, s kojih je lani stiglo gotovo 65,5 posto svih noćenja stranih turista u Hrvatskoj, na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi ostala je samo jedna reprezentacija.

Prema podacima o dolascima i noćenjima stranih gostiju za razdoblje od siječnja do prosinca 2025. godine, najveće je tradicionalno njemačko tržište, s 22,3 milijuna noćenja i udjelom od 20,2 posto u ukupnom prometu stranih turista. Slijede Slovenija s deset posto, Austrija sa 7,5 posto te Poljska sa 6,7 posto. Nakon njih dolaze Češka s 4,5 posto, Engleska s 3,7 posto, Italija s 3,6 posto, Mađarska s 3,4 posto, Slovačka s tri posto te Bosna i Hercegovina s 2,9 posto udjela u ukupnim noćenjima.

Preko bare ostala samo Engleska

Od tih deset zemalja na Mundijalu je ostala jedino Engleska. Slovenija, Poljska, Italija, Mađarska i Slovačka nisu ni bile 'preko bare', Češka je ispala već u skupnoj fazi 25. lipnja, a Njemačka, Austrija i Bosna i Hercegovina prošle su skupine, ali su ispale u prvom krugu doigravanja.

Drugim riječima, dok Hrvatska liže nogometne rane i prežvakava sudačke odluke i ono što je moglo biti, gosti iz Njemačke, Austrije, Poljske, Italije, Mađarske, Slovačke, Češke i BiH imaju točno nula razloga birati ekran umjesto hrvatskih plaža, hladnog piva i slanog mora.

Dobra i loša vijest

To bi mogla biti dobra vijest baš u trenutku kad je hrvatskom turizmu takva podrška najpotrebnija. Najnoviji podaci Porezne uprave o fiskaliziranim računima u smještaju pokazuju da je broj izdanih računa u lipnju pao, dok je ukupan iznos i dalje rastao, što upućuje na to da se ovogodišnji rast turizma oslanja na više cijene, a ne na stvarni rast broja gostiju. Ako se gosti s najvećih tržišta ovog ljeta doista okrenu odmoru umjesto Mundijala, možda dio te razlike napokon nadoknade dulji boravci i veća potrošnja, a ne samo skuplji računi.

Za konačnu ocjenu ipak će trebati pričekati službene podatke o dolascima i noćenjima za srpanj i kolovoz, kada Hrvatska tradicionalno ostvaruje najveći dio godišnjeg turističkog prometa. Do tada, možemo se tješiti da je sinoć bolja momčad ispraćena kući sa Svjetskog nogometnog prvenstva.