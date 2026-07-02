Trump zaradio 1,2 milijarde u kriptu, ima 50 milijuna dolara bitcoina

Godišnje financijsko izvješće predsjednika objavljeno je u utorak i sadrži više od 900 stranica, a kriptovalute zauzimaju istaknuto mjesto

Američki ured za vladinu etiku objavio je u utorak godišnje financijsko izvješće predsjednika Donalda Trumpa, otkrivajući znatnu zaradu od njegovih raznih kripto pothvata u 2025. godini.

Izvješće, koje ima više od 900 stranica, detaljno opisuje prihode i financijska ulaganja iz brojnih predsjednikovih tvrtki, a kriptovalute zauzimaju istaknuto mjesto među najvećim stavkama.

Ukupno je predsjednik Trump zaradio više od 1,2 milijarde dolara od kripto ulaganja. Trump je također izvijestio da drži preko 50 milijuna dolara u bitcoinu i između 5 i 25 milijuna dolara u ethereumu, među ostalom digitalnom imovinom.

Predsjednik Trump zaradio je nešto više od 635 milijuna dolara samo od svog meme coina, gotovo isključivo od tantijema povezanih s ugovorom o licenciranju s Celebration Coinsom, prema podnesku.

Meme coin, koji se trguje kao TRUMP, pokrenut je na solani samo nekoliko dana prije nego što je Trump ponovno preuzeo dužnost u siječnju 2025. Njegova tržišna kapitalizacija porasla je na više milijardi dolara u roku od nekoliko sati od lansiranja, ali je tonula u danima i tjednima koji su uslijedili.

Token trenutno trguje po cijeni od 1,66 dolara, uz tržišnu kapitalizaciju od 394 milijuna dolara, što je otprilike 98 posto manje od rekordne vrijednosti koju je dosegao 19. siječnja 2025.

Predsjednik je također izvijestio o više od 588 milijuna dolara neto prihoda od prodaje tokena koje distribuira World Liberty Financial, decentralizirani financijski i stablecoin kripto pothvat kojim upravljaju obitelj Trump i poslovni suradnici.

Podnošenje izvješća slijedi prethodno otkriće u svibnju koje je otkrilo predsjednikovu dobit od trgovanja vrijednosnim papirima, uključujući razne dionice povezane s kriptovalutama, kao što su Robinhood i Coinbase.

Trumpovi kripto pothvati i dalje su točka sporenja među američkim zakonodavcima, uključujući vodeće demokrate koji se protive usvajanju Zakona o jasnoći usmjerenog na kriptovalute.

Prijedlog zakona, koji je usvojen u Zastupničkom domu, ali ostaje u neizvjesnosti u Senatu, legalizirao bi većinu kripto aktivnosti u SAD-u. Demokrati koji se protive prijedlogu zakona, međutim, tvrde da se prijedlog zakona ne bi trebao usvojiti bez uključivanja etičkog jezika koji predsjedniku i njegovoj obitelji zabranjuje bavljenje poslovima povezanim s kriptovalutama.