Europska središnja banka odabrala tvrtke za pilot digitalnog eura

Pilot-projekt će testirati beta verziju digitalnog eura za online i offline plaćanja, plaćanja u trgovinama i e-trgovini

Europska središnja banka odabrala je 36 banaka i tvrtki za platni promet koje će se pridružiti pilot-projektu digitalnog eura koji počinje u drugoj polovici sljedeće godine, dok priprema digitalnu valutu središnje banke (CBDC) za potencijalno izdavanje 2029. godine.

Grupa, odabrana među 50 prijavljenih uključuje: Adyen, Deutsche Bank, Revolut, SumUp, UniCredit i Worldline, priopćila je ECB na svojoj web stranici.

Iako zakonodavstvo koje omogućuje tu valutu još nije dovršeno, središnja banka nastavlja s projektom jer smatra da usvajanje privatnih stablecoina potkrijepljenih dolarom, poput Tetherovog USDT-a i Circleovog USDC-a, predstavlja prijetnju monetarnoj autonomiji Europe.

Dvanaestomjesečni pilotni projekt testirat će beta verziju digitalnog eura u ECB-u i 19 nacionalnih središnjih banaka europodručja. Obuhvatit će online i offline transfere između pojedinaca, plaćanja u trgovinama i kupnje putem e-trgovine.

Iako neće imati pravni status, valuta će biti blizu dizajnu utvrđenom u nacrtu zakonodavstva Europske unije. Osoblje ECB-a, zajedno sa zaposlenicima nacionalnih središnjih banaka, djelovat će kao potrošači. Odabrani restorani, kafići i internetski trgovci prihvaćat će plaćanja tijekom pilot-projekta.

CBDC-ovi su izazvali protivljenje s nekih strana. Zagovornici privatnosti zabrinuti su da se njihove transakcije mogu pratiti i da bi središnja banka jednostavno mogla blokirati njihov pristup valuti. Odražavajući te zabrinutosti, u SAD-u je prošli mjesec stupio na snagu zakon kojim se Federalnim rezervama zabranjuje stvaranje ili izdavanje digitalnog dolara do 31. prosinca 2030.

Nasuprot tome, europski projekt prelazi u operativno testiranje dok zakonodavci EU-a rade na zakonskom okviru potrebnim za izdavanje. Odbor Europskog parlamenta prošli je mjesec unaprijedio predloženi pravni okvir.

Konačna odluka o tome hoće li se nastaviti s digitalnim eurom zahtijeva donošenje zakona i zasebnu odluku Upravnog vijeća ECB-a. ECB je izjavio da bi mogao biti spreman za moguće izdavanje 2029. godine.