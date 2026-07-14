ESB je odabrao pružatelje platnih usluga za pokus digitalnog eura

Odabrano je 36 kandidata iz raznih dijelova europodručja, među kojima su i dva iz Hrvatske – Corvus Pay i Raiffeisenbank Austria

Europska središnja banka (ESB) odabrala je 36 pružatelja platnih usluga iz raznih dijelova europodručja za sudjelovanje u pokusnim aktivnostima u projektu digitalnog eura, među kojima su i dva iz Hrvatske – Corvus Pay i Raiffeisenbank Austria. Kako je priopćila Hrvatska narodna banka, pokusne aktivnosti ključne su za testiranje tehničke funkcionalnosti digitalnog eura i operativnih procesa u vezi s njime, kao i za poboljšavanje korisničkog iskustva. Njima se nastoji pružiti potpora pripremnim radnjama koje su u tijeku u vezi s mogućim izdavanjem digitalnog eura, a trebale bi započeti u drugoj polovini 2027. i trajati 12 mjeseci.

Nakon objave poziva za iskazivanje interesa u ožujku 2026. Eurosustav je zaprimio više od 50 prijava pružatelja platnih usluga, što odražava snažan interes i angažman tržišta. Kandidati su se ocjenjivali na temelju niza prethodno definiranih kriterija prihvatljivosti. Odabrani sudionici, uključujući banke i nebankovne pružatelje usluga, primjenjuju različite poslovne modele i različitih su veličina te djeluju u raznim geografskim područjima, čime se osigurava raznoliko i reprezentativno okruženje za testiranje i učenje u vezi s digitalnim eurom.

- Velik interes tržišta za pokusne aktivnosti upućuje na to da je privatni sektor spreman aktivno sudjelovati i brzo napredovati u projektu digitalnog eura kako bi se ojačalo europsko okružje plaćanja – izjavio je član Izvršnog odbora ESB-a Piero Cipollone koji predsjeda Radnom skupinom na visokoj razini za digitalni euro.

- Radujemo se bliskijoj suradnji s europskim pružateljima platnih usluga te našem zajedničkom radu i učenju s ciljem razvijanja sigurnog, učinkovitog i uključivog digitalnog eura – dodao je.

U pokusnim aktivnostima upotrebljavat će se beta verzija digitalnog eura. Ta će verzija biti funkcionalno i tehnički slična digitalnom euru kako se predviđa u nacrtu propisa, ali neće imati status zakonskog sredstva plaćanja.

Neki od odabranih pružatelja usluga, koji se nazivaju pružatelji platnih usluga distributeri, omogućit će stručnjacima Eurosustava pristup uslugama beta verzije digitalnog eura, na primjer postavit će im račun za beta verziju digitalnog eura i omogućit će im plaćanja, a drugi pružatelji usluga, takozvani pružatelji platnih usluga prihvatitelji, pružat će usluge odabranim trgovcima i omogućiti im da primaju plaćanja u beta verziji digitalnog eura. Neki pružatelji usluga imat će ulogu i pružatelja platnih usluga distributera i pružatelja platnih usluga prihvatitelja.

Pokusne aktivnosti provodit će se u ESB-u i 19 nacionalnih središnjih banaka u europodručju, odnosno u Belgiji, Njemačkoj, Estoniji, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemskoj, Austriji, Portugalu, Sloveniji, Slovačkoj i Finskoj. U pokusnim aktivnostima uzima se u obzir to da odabrani pružatelji platnih usluga mogu pružati pokusne usluge u drugim zemljama osim onih u kojima imaju poslovni nastan.

U pokusnim aktivnostima sudjelovat će zaposlenici ESB-a i nacionalnih središnjih banaka sudionica kao i trgovci koji se bave e-trgovinom te trgovci koji nude svakodnevne usluge u svojim poslovnim prostorima (npr. u kantinama i restoranima). Zaposlenici u središnjim bankama sudionicama imat će priliku obavljati plaćanja u beta verziji digitalnog eura između osoba (putem interneta i bez interneta) te između osobe i poduzeća (na fizičkom prodajnom mjestu, uključujući softversko prodajno mjesto, i putem e-trgovine, što uključuje mobilna plaćanja).

U sklopu pokusnih aktivnosti radit će se i na poboljšavanju dizajna digitalnog eura i korisničkog iskustva. Najnovije informacije o napretku redovito će se objavljivati na posebnim ESB-ovim mrežnim stranicama o pokusnim aktivnostima u projektu digitalnog eura. U sljedećim koracima odabrani pružatelji platnih usluga blisko će surađivati s nacionalnim središnjim bankama u njihovim zemljama i ESB-om kako bi se obavile potrebne pripremne radnje za provedbu pokusnih aktivnosti.