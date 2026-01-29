Tether planira povećavati zalihe zlata od 24 milijarde dolara

Izdavatelj stablecoina jedan je od najvećih svjetskih vlasnika zlata, svoj plemeniti metal čuva u bivšem švicarskom nuklearnom bunkeru

Najveća tvrtka za stablecoine postaje gigant i na tržištu zlata. Tether, koji izdaje USDT, najveći stablecoin prema tržišnoj kapitalizaciji, dodaje oko 1-2 tone zlata tjedno svojim rezervama, rekao je izvršni direktor Paolo Adroino za Bloomberg.

- Uskoro ćemo postati jedna od najvećih, recimo tako, zlatnih središnjih banaka na svijetu - rekao je Adroino u nedavnom intervjuu.

Čelnik tvrtke rekao je da Tether posjeduje oko 140 tona zlata, vrijednog oko 24 milijarde dolara nakon nedavnog rekordnog porasta te imovine, te da namjerava nastaviti kupovati trenutnim tempom barem sljedećih nekoliko mjeseci. Taj ulov je dovoljno dobar da ga učini jednim od najvećih imatelja plemenitog metala na svijetu, od čega se velik dio drži za rezerve stablecoina i za popunjavanje kvota za zlatom poduprtim stablecoinom, XAUT, koji je doživio brzu ekspanziju zbog porasta potražnje za zlatom. XAUT je u prošlom tromjesečju nadmašio rast USDT-a, uskočivši među 50 najvećih kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji.

Kupnja i skladištenje zlata nije jednostavan proces i tvrtka se nada da će s vremenom to učiniti učinkovitijim, prema Ardoinu. Izjavio je za Bloomberg da tvrtka svoje tjedne akvizicije zlata prevozi u visoko osigurani trezor koji je nekoć bio švicarski nuklearni bunker, skriven iza više slojeva čeličnih vrata.

Vrijednost bunkera tvrtke u posljednje vrijeme raste, budući da je zlato ranije ovog tjedna doseglo nove rekordne vrijednosti, prvi put premašivši cijenu od 5.000 dolara po unci. Sada je skočilo još više, u srijedu je poraslo za gotovo četiri posto, a nedavno je cijena dosegla oko 5.320 dolara.

Tvrtkine rezerve plemenitih metala, uglavnom zlatne poluge, koje djeluju kao djelomična podloga za stablecoin USDT, vrijedile su oko 12,9 milijardi dolara, ili oko sedam posto rezervi stablecoina, prema rujanskoj potvrdi talijanske banke BDO Italia. U studenom je S&P Global snizio ocjenu stabilnosti Tetherovog vodećeg proizvoda na ‘slabu’ zbog korištenja rizične imovine, poput bitcoina, u svojim rezervama.