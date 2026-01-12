Tetherova uloga u Venezueli i Iranu naglašava dualnost stablecoina

Imovina osigurana američkim dolarom, poput Tethera, spasitelj je za ugrožene građane, ali i alat za izbjegavanje sankcija onih na crnoj listi

Nedavna politička previranja u Venezueli i Iranu ponovno su usmjerila pozornost na dualnost stablecoina, pri čemu imovina osigurana američkim dolarom, poput Tethera, djeluje i kao spasitelj za ugrožene građane i kao alat za subjekte na crnoj listi kako bi izbjegli sankcije.

I Venezuela i Iran punili su naslovnice početkom 2026. usred političke neizvjesnosti i građanskih nemira. S obzirom na to da se obje zemlje suočavaju s nizom sankcija, inflacijom, političkom nestabilnošću i krizom troškova života, kriptovalute i stablecoini postale su važan dio ekosustava.

Iranska zapletenost sa stablecoinima

U Iranu su u posljednja dva tjedna izbili prosvjedi diljem zemlje kao odgovor na pogoršanje ekonomskih uvjeta i pad iranskog riala na rekordno niske razine u odnosu na američki dolar.

Situacija je eskalirala od lokalnih demonstracija do raširenih prosvjeda diljem Irana, s tisućama uhićenih i stotinama ubijenih. Usred tih okolnosti, iranska vlada je u četvrtak također poduzela mjere za ukidanje domaćeg pristupa internetu.

Kriptovalute i stablecoini postali su važan alat za građane Irana, s obzirom na to da iranski rial desetljećima naglo pada u vrijednosti u odnosu na američki dolar.

USDT stablecoin na tron blockchainu navodno je najkorištenija imovina u zemlji, a građani ga koriste za zaštitu od inflacije i sistemskog rizika.

Šire usvajanje je, međutim, pogođeno 2025. godine hakerskim napadom na najveću kripto mjenjačnicu u zemlji i značajnim stavljanjem adresa na crne liste od strane Tethera. U međuvremenu, vlada je krajem rujna postavila godišnje ograničenje za stablecoine, dopuštajući građanima maksimalno držanje od 10 tisuća dolara i maksimalnu kupnju po osobi od pet tisuća dolara.

No, stablecoine su koristili i sankcionirani subjekti. Izvješće tvrtke za analizu blockchaina TRM Labs od petka pokazuje da je od 2023. godine iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) navodno obavljao stablecoin transakcije u vrijednosti većoj od milijarde dolara putem dvije ‘partijske tvrtke’ sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu pod nazivom Zedcex i Zedxion.

U izvješću se tvrdi da su, unatoč tome što se dvije tvrtke javno predstavljaju kao zasebne tvrtke, tiho funkcionirale zajedno kao financijska infrastruktura za IRGC.

- U praksi, oni djeluju kao jedinstveno poduzeće ugrađeno u širi ekosustav izbjegavanja iranskih sankcija, premještajući vrijednost preko granica, valuta i jurisdikcija u ime jedne od najstrože sankcioniranih vojnih organizacija na svijetu - rekli su iz TRM Labsa.

- Ključna figura u ovoj mreži je Babak Zanjani, dugogodišnji iranski financijer, prethodno sankcioniran zbog pranja milijardi prihoda od nafte u ime režimskih subjekata, uključujući IRGC - dodali su iz TRM Labsa.

Venezuela je usko povezana s USDT-om

Slično Irancima, Venezuelanci su također usvojili USDT kako bi se zaštitili od ekonomske neizvjesnosti, budući da je venezuelanski bolivar naglo pao u posljednjem desetljeću.

Ozbiljan nedostatak povjerenja u banke navodno je doveo do toga da je USDT toliko široko prihvaćen da ga obični ljudi koriste za plaćanje svih vrsta svakodnevnih usluga, odlučujući se za otvaranje kripto novčanika umjesto korištenja bankovnih računa.

- Radi se o tome kako plaćate svog arhitekta i kako plaćate šišanje. Tether možete koristiti u osnovi za sve - rekao je 71-godišnji venezuelanski kripto poduzetnik Mauricio Di Bartolomeo za Wall Street Journal u subotu dodajući da je usvajanje stablecoina otišlo toliko daleko u Venezueli da čak i bez reguliranih mjesta na kojima se mogu kupovati i prodavati, ljudi se i dalje odlučuju za stablecoine umjesto da koriste lokalne banke.

WSJ je također istaknuo da venezuelanska državna naftna tvrtka Petroleos de Venezuela uvelike koristi USDT. Tvrtka je navodno počela zahtijevati plaćanja izravno u stablecoinu kako bi izbjegla sankcije koje su prvi put uvedene 2020. godine.

Procjenjuje se da tvrtka prima 80 posto svih svojih prihoda od nafte putem Tethera i često koristi tu imovinu za podmirenje dolaznih i odlaznih plaćanja.

Tether koristi crne liste za borbu protiv onih koji izbjegavaju sankcije

Izvješće WSJ-a dodaje da se Tether bori protiv toga surađujući s američkom vladom kako bi na crnu listu stavio ‘desetke novčanika’ povezanih s domaćom trgovinom naftom.

Prema podacima prikupljenim u izvješću AMLBota od 5. prosinca, Tether je na crnu listu stavio oko 3,3 milijarde dolara sredstava između 2023. i kraja 2025.

Tijekom vikenda, tvrtka je navodno povećala brojku zamrzavanjem 182 milijuna dolara vrijednih USDT-a na pet novčanika, međutim, nije potvrđeno da je to povezano s Venezuelom ili Iranom.