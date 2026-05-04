Vlada snizila cijene dizela, benzin ostaje na 1,64 eura

Odricanjem dijela trošarine Vlada je spriječila rast koji bi bez intervencije dizel gurnuo na gotovo 1,93 eura po litri

Hrvatska vlada još je jednom intervenirala u cijene naftnih derivata. Na 166. telefonskoj sjednici Vlade, održanoj 4. svibnja 2026., donesena je nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata kojom Vlada, odričući se dijela prihoda od trošarine, sprječava rast cijena goriva na benzinskim crpkama.

Prema novoj uredbi, koja stupa na snagu prvoga dana od objave i vrijedi za sljedeće četrnaestodnevno razdoblje, cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena na 1,64 eura po litri. Cijena dizelskog goriva pada za šest centi na 1,72 eura po litri, plavog dizela za sedam centi na 1,22 eura po litri, a ukapljeni naftni plin za spremnike pojeftinjuje za 18 centi na 1,58 eura po kilogramu. UNP za boce također se snižava za 18 centi na 2,16 eura po kilogramu.

Vlada je pritom objavila i što bi cijene bile bez ikakve intervencije. Benzin bi bez mjera koštao 1,79 eura po litri, dizel čak 1,93 eura, a plavi dizel 1,29 eura. UNP za spremnike dosegnuo bi 1,73 eura po kilogramu, a za boce 2,44 eura.

Maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, uz ograničenu premiju od 0,1545 eura po litri za benzin, 0,1045 eura za dizel te 0,0436 eura za plavi dizel.