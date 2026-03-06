UniCredit za male poduzetnike u regiji izdvaja 2,6 milijardi eura

Hrvatska je među 9 zemalja obuhvaćenih novom fazom programa koji malim tvrtkama donosi povoljnije kredite i manje birokratskih prepreka

UniCredit je objavio pokretanje nove faze programa UniCredit for CEE, namjenskog programa financiranja, savjetovanja i garancija za mikro, mala i srednja poduzeća u Središnjoj i Istočnoj Europi. Do kraja 2027. godine kroz program će biti dostupno više od 2,6 milijardi eura u različitim financijskim rješenjima, a Hrvatska je jedna od devet zemalja obuhvaćenih inicijativom, uz Bugarsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, Rumunjsku, Srbiju, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Novi program dio je šire strategije UniCredit Unlimited, nasljednice dosadašnje transformacije UniCredit Unlocked, kojom je grupacija u 2025. godini ostvarila rekordnu neto dobit od 10,6 milijardi eura, što je rast od 14 posto u odnosu na godinu ranije. Prihodi su iznosili 23,9 milijardi eura, a grupacija je zabilježila 20. uzastopni kvartal profitabilnog rasta.

Što program nudi poduzetnicima

Program se oslanja na 35 garancijskih linija Europskog investicijskog fonda, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj, uz nacionalne razvojne programe. Za poduzetnike to konkretno znači niže zahtjeve za kolateralom, povoljnije cijene financiranja, brže i jednostavnije procese te dedicirane savjetodavne programe.

Prioriteti programa uključuju zelenu tranziciju i energetsku učinkovitost, digitalizaciju i inovacije, jačanje lokalnih lanaca opskrbe te inkluzivno financiranje koje posebno vrijedi za žene i mlade ljude u biznisu.

Inače, od pokretanja 2024. godine program je već dosegao više od 18 tisuća poduzeća s više od dvije milijarde eura novih zajmova. U širem kontekstu, UniCredit je prošle godine u regiji plasirao 15 milijardi eura kredita za 430.000 mikro i malih te srednjih poduzeća.

Orcel: Iza svakog zajma stoji poduzetnik koji može zaposliti i rasti

Andrea Orcel, glavni izvršni direktor UniCredit Grupe, objasnio je u objavi na LinkedInu logiku programa.

– Središnja i Istočna Europa dom je milijuna poduzetnika, inovatora i tvrtki koje pokreću stvarne gospodarske promjene diljem kontinenta. Ipak, za mnoge od njih pristup financiranju i dalje ostaje značajna prepreka rastu... Suradnjom s vodećim europskim i nacionalnim razvojnim institucijama možemo ponuditi niže zahtjeve za kolateralom, bolje cijene, brže procese i namjensku savjetodavnu podršku poduzetnicima kojima je to najpotrebnije. Osim toga, program će dati prioritet održivosti, digitalizaciji, otpornosti lanca opskrbe i uključivom financiranju za poduzeća koja vode žene i mladi – kaže Orcel.

Ove su brojke, dodao je šef Unicredit grupe, značajne, ali ono što predstavljaju još je važnije. Iza svakog zajma stoji poduzetnik 'koji sada ima bolje uvjete za zapošljavanje, ulaganje i rast'. Orcel je također poručio da su diljem Europe male tvrtke okosnice gospodarstava, a svrha Unicredita je dopremiti kapital i stručnost do njih što učinkovitije, i u što širem obimu.

– Novi kapacitet od 2,6 milijardi eura, zajedno s našim europskim partnerstvima i unaprijeđenim distribucijskim modelom, omogućuje nam da podržimo tisuće poduzetnika u njihovom rastu, inovacijama i zelenoj tranziciji. To je u potpunosti usklađeno s našom strategijom UniCredit Unlimited – zaključila je Teodora Petkova, čelnica segmenta Središnje i Istočne Europe u UniCreditu.