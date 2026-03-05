Ivan Bešlić upozorio je da su promjene koje je donio razvoj AI-ja u zadnja dva mjeseca toliko dramatične da će promijeniti sve industrije

– Promjene su toliko dramatične da analizirati prethodnu godinu poslovanja zapravo više nema smisla. Tko ove godine ne shvati što se dogodilo, najvjerojatnije će morati staviti ključ u bravu – upozorio je Ivan Bešlić, predsjednik udruge hrvatskih softverskih izvoznika Unit i glavni direktor za strategiju u Sofascoreu, tijekom jučerašnjeg meetupa na kojemu je središnja tema bila umjetna inteligencija.

Bešlić je upozorio da su promjene koje je donio razvoj umjetne inteligencije u zadnja dva mjeseca toliko dramatične da će promijeniti cijelu IT industriju, ali mnoge druge.

– AI alati su do Božića bili igračke. Nakon Božića postali su ozbiljni. Tko se do ljeta ne prilagodi AI alatima, može staviti ključ u bravu. Svaku večer doživim onaj 'aha' moment i pitam se što ću ja sutra raditi te što ćemo svi mi raditi prekosutra – upozorio je Bešlić.

Sličan stav iznio je i Frane Borozan, potpredsjednik Unita i direktor tvrtke Syskit, tijekom panel-rasprave koja je uslijedila. On smatra da se promjene neće odnositi samo na tehnologiju, nego i na radna mjesta.

– Svi ćemo se morati prekvalificirati. Ali to ne znači da će nestati poslovi, samo će se promijeniti način na koji radimo. Tko to ne napravi, zaostat će. A znamo da u biznisu ne smijemo zaostajati. Najveća greška danas je stajati sa strane i čekati. Tko stoji sa strane, ostat će iza – kazao je Borozan.

Frane Borozan

Prema njegovim riječima, edukacija zaposlenika o mogućnostima umjetne inteligencije postaje ključni zadatak svake tvrtke danas.

– Želimo pokazati ljudima konkretne primjere kako AI može pomoći u softveru, marketingu ili analizi podataka. Ako to ne usvojimo, jednostavno će nas pregaziti vrijeme – upozorio je Borozan.

Drugi su panelisti su na meetupu podijelili i vlastita iskustva koja pokazuju koliko brzo teorija postaje praksa. Dario Drmač, partner u agenciji Risely Digital, opisao je kako su mu AI alati omogućili da samostalno realizira projekte za koje je prije bio potreban cijeli tim.

– Ja nisam programer, ali sam u posljednjih mjesec dana isporučio više od 20 landing stranica i nekoliko manjih web projekata. To je posao koji bi ranije trajao mjesecima i uključivao programere, dizajnere i copywritere. Jedan dan sam euforičan jer vidim što sve mogu napraviti sam. A drugi dan me uhvati strah. Ako ja mogu napraviti toliko, što onda mogu napraviti ljudi koji se time bave godinama? – upitao se Drmač, uz zaključak da je najvažnija promjena koja slijedi zapravo promjena načina razmišljanja.

Dario Drmač

Ivan Krnić, direktor inženjeringa u Crozu, upozorava da razvoj AI modela ne napreduje linearno, nego u velikim skokovima, a smatra da najveća pogreška koju tvrtke danas mogu napraviti jest čekati da tehnologija postane savršena prije nego što je počnu koristiti.

– Jednog dana otvorite alat i nova verzija je puno pametnija nego ona jučer. Stvari koje nismo mogli ni zamisliti prije ili smo mislili da su daleka budućnost danas su već primjenjive. Ako čekamo da nam netko pokaže da to stvarno radi, već ćemo kasniti. Ljudi napreduju linearno, a AI modeli napreduju skokovito. Upravo zato moramo početi što prije kako bismo uopće mogli držati korak – rekao je Krnić, usporedivši suzdržanost od novih alata s vožnjom autopilotom.

Ivan Krnić

– To je kao kad prvi put vozite auto s tempomatom. Pustite gas, ali noga vam je i dalje iznad kočnice. Postoji točka nakon koje više nema dvojbe. Kada sposobnosti modela prijeđu tu granicu, više se nitko neće pitati ima li AI smisla, pitanje će biti samo tko je spreman – zaključio je Krnić.

Da AI ne mijenja samo način rada programera, potvrdila je Anamarija Talijanac, direktorica tvrtke True North.

– Mi se kao konzultantska tvrtka nastojimo prilagođavati novim trendovima, a inovativnost i tehnologija uvijek su bili u srži našeg poslovanja. Zato AI pokušavamo prigrliti u svim segmentima – od operativnog rada do projekata za klijente – istaknula je Talijanac, navodeći primjer operativnih zadataka koji su donedavno zahtijevali mnogo ručnog rada.

Anamarija Talijanac

– Recimo, putni nalozi imaju niz koraka. AI nam pomaže automatizirati takve procese i učiniti poslovanje agilnijim – dodala je Talijanac.

Pitanje, dakle, više ne smije biti hoće li tvrtke koristiti umjetnu inteligenciju, nego kako je integrirati u svakodnevno poslovanje. Oni koji to ne učine na vrijeme riskiraju izgubiti konkurentnost, bio je zaključak panel-rasprave, ali i cijelog meetupa.