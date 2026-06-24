Marijana Šarolić Robić: Tko se treba bojati AI revolucije?

U novoj epizodi Fintech Talksa govorimo o posljedicama prodora AI-ija i odgovaramo na ključno pitanje – vodi li nas u distopiju ili utopiju

Umjetna inteligencija iz dana u dan postaje sve prisutnija u poslovanju, obrazovanju i svakodnevnom životu. Dok jedni u njoj vide priliku za dosad nezabilježen gospodarski razvoj i rast produktivnosti, drugi upozoravaju na koncentraciju moći u rukama nekolicine tehnoloških kompanija te na društvene i regulatorne izazove koje donosi.

U novoj epizodi Fintech Talksa, podcasta koji Lider realizira u suradnji s Monri Paymentsom, voditeljica Sandra Babić ugostila je Marijanu Šarolić Robić, odvjetnicu, mentoricu startupima, suosnivačicu CROAI-ja i dugogodišnju zagovornicu odgovorne primjene novih tehnologija.

Razgovor je otvoren pitanjem što se danas zapravo događa u svijetu umjetne inteligencije i koje su teme najvažnije ljudima koji aktivno sudjeluju u njezinu razvoju. Dotaknuli su se i sve izraženijeg utjecaja velikih tehnoloških kompanija, pitanja digitalnog suvereniteta Europe te izazova koje donosi AI Act.

Dio razgovora bio je posvećen konceptu Homo Facticiusa, novom tipu čovjeka koji nastaje u svijetu u kojem umjetna inteligencija postaje svakodnevni alat, a govorilo se i o tome hoće li buduća društvena podjela biti između bogatih i siromašnih ili između onih koji znaju koristiti AI i onih koji to ne znaju.

Je li umjetna inteligencija najveća prilika našeg vremena ili tehnologija koja će otvoriti nova pitanja o moći, odgovornosti i budućnosti čovjeka?

Odgovore potražite u novoj epizodi Fintech Talksa na Liderovu YouTube kanalu, a najzanimljvije isječke pratite na Liderovu profilu na društvenim mrežama.