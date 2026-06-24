Pucanje AI balona i strah od Feda: Tehnološki sektor u padu

Dionice proizvođača čipova potonule su do 13 posto zbog sumnji u opravdanost golemih ulaganja. Ulagači strahuju od novog rasta kamatnih stopa

Na Wall Streetu su burzovni indeksi pali i u utorak, drugi dan zaredom, jer je tehnološki sektor i dalje pod pritiskom i jer bi američki Fed ove godine mogao povećati kamate znatnije nego što se očekivalo.

Dow Jones indeks oslabio je 0,09 posto, na 51.665 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,44 posto, na 7.365 bodova, a Nasdaq 2,21 posto, na 25.587 bodova.

I jučer su, kao i dan prije, najviše pale cijene dionica u tehnološkom sektoru, u prosjeku 3,7 posto. Pritom su pod najvećim pritiskom bile dionice proizvođača čipova, pa je PHLX indeks tog sektora potonuo gotovo 8 posto.

Cijena dionice Nvidije pala je više od 4 posto, dok su cijene Intela, Marvell Technologya, AMD-a, Microna i SanDiska potonule između 5,8 i 13 posto.

Tehnološki sektor, posebice sektor proizvođača čipova, dugo je vremena snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije. No, posljednjih tjedana cijene tih dionica znatno osciliraju jer dio analitičara smatra da je taj sektor precijenjen, a dio da još ima prostora za rast cijena.

- Neke vijesti u posljednje vrijeme otvaraju pitanja o svoj toj potrošnji, golemim kapitalnim ulaganjima i povećanju kapaciteta za proizvodnju čipova - objašnjava Thomas Martin, portfelj menadžer u tvrtki Globalt.

Ulagači su oprezni i zbog toga što postupno rastu procjene da bi američka središnja banka ove godine mogla povećati kamatne stope u dva navrata.

Ponajviše zbog rasta cijena energenata, u SAD-u je inflacija dosegnula najviše razine u tri godine, a ako se taj trend nastavi, Fed će morati povećati kamate znatnije nego što se dosad očekivalo, možda i za 0,50 postotnih bodova. A to bi usporilo rast gospodarstva.

Europski ulagači oprezni

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,09 posto, na 10.428 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,98 posto, na 24.893 boda, a pariški CAC 0,71 posto, na 8.340 bodova.

Na europskim se burzama u srijedu ujutro trguje oprezno, pa indeksi stagniraju jer su jučer na Wall Streetu ponovno oštro pale cijene tehnoloških dionica i jer se očekuje povećanje kamata središnjih banaka.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati gotovo nepromijenjen u odnosu na jučer.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,03 posto, na 10.430 bodova, a pariški CAC 0,33 posto, na 8.368 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,46 posto, na 24.780 bodova,

I na azijskim se burzama trguje oprezno. MSCI indeks azijsko pacifičkih-dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,4 posto, nadoknadivši dio jučerašnjeg gubitka.

Pritom su cijene dionica u Japanu pale oko 0,9 posto, dok su u Šangaju, Hong Kongu, Australiji, Indiji i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 3,3 posto.

Azijske se burze nastoje oporaviti od oštrog jučerašnjeg pada, kada je, primjerice, južnokorejski Kospi indeks potonuo 10 posto.

No, nema vijesti koje bi podržale značajniji rast cijena dionica, pa se indeksi izmjenjuju u pozitivnom i negativnom području