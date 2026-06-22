Ulaganja u Europu pala, ali ulagači vjeruju u njezinu budućnost

Strana ulaganja u Europi pala su sedam posto, ali ulagači i dalje vjeruju u njezinu privlačnost zbog AI-ja i obrane

Strana izravna ulaganja u Europu pala su sedam posto u 2025. godini, pokazuje najnovije izdanje istraživanja EY European Attractiveness Survey za 2026. godinu. Unatoč tom padu i globalnoj neizvjesnosti koja je obilježila prošlu godinu, kontinent je i dalje privukao više od 5 tisuća investicijskih projekata koji su stvorili više od 200 tisuća novih radnih mjesta, što upućuje na otpornost temeljnih gospodarskih pretpostavki Europe.

Pad od sedam posto u broju projekata znatno je blaži od globalnog trenda. Konferencija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj zabilježila je lani čak 16-postotni pad industrijskih greenfield ulaganja na globalnoj razini. Europa se pri tome suočava sa specifičnim skupom problema u odnosu na SAD i Kinu, od sporijeg gospodarskog rasta i veće izloženosti volatilnosti cijena energije do trgovinskih napetosti sa Sjedinjenim Državama te posljedica rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku.

Broj radnih mjesta koja su nastala kao posljedica stranih ulaganja pao je oštrije, za 25 posto, što odražava opreznije pristupanje opsegu projekata u trenutnoj gospodarskoj klimi, ali i sve veću primjenu tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji koje povećavaju produktivnost, posebice u uslužnom sektoru.

Najveća tržišta gube zamah

Ulaganja su pala u tri najveće europske ekonomije. Francuska je zabilježila pad od 17 posto, Ujedinjeno Kraljevstvo 14 posto, a Njemačka deset posto. U Francuskoj povjerenje ulagača narušila je politička nestabilnost nakon raspuštanja Nacionalne skupštine 2024. godine, unatoč inače solidnim gospodarskim temeljima. Britansko tržište opterećuju trgovinske posljedice Brexita i viši porezi, dok je njemačko gospodarstvo posebno pogođeno usporavanjem proizvodnog sektora, uzrokovanim slabijom potražnjom iz Kine i visokim troškovima energije. Pad ulaganja u proizvodnju u Njemačkoj odrazio se i na cijeli opskrbni lanac.