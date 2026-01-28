Moguće zamke na putu do upisa vlasništva u zemljišne knjige

Tek upisom prava vlasništva u zemljišnu knjigu u korist kupca on stječe pravo vlasništva na nekretnini bez obzira na to kada ju je isplatio

Pišu: dr. sc. Stjepan Lović i Adrian Tomislav Miletić, Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Ugovor o kupoprodaji nekretnine iznimno je važan u pravnom prometu – i za fizičke osobe, koje njime prenose ili stječu prostor u kojem će osigurati svoju osnovnu životnu potrebu za stanovanjem i domom, i za pravne osobe, koje nekretnine prenose ili stječu u okviru svog poslovanja. Tim ugovorom prodavatelj prenosi pravo vlasništva na nekretnini, a kao protučinidbu kupac plaća kupoprodajnu cijenu.

Za uredno i potpuno postizanje tih ekonomskih ciljeva ugovornih strana treba sklopiti precizan i jasan ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se urediti svi međusobni odnosi ugovornih strana, pri čemu one moraju biti svjesne svih obveznopravnih i stvarnopravnih posljedica tog ugovora radi izbjegavanja neželjenih i katkad neotklonjivih posljedica.