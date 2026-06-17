'Markov' sindrom

Najveći rizik za tvrtku? Zaposlenik bez kojeg se ne može

17. lipnja 2026.
'Markov' sindrom

'Markov' sindrom

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Lider
Lider

Operativna ovisnost o jednoj osobi je strukturni rizik koji tvrtku košta u konkretnim iznosima, ali i izgubljenim znanjima

piše Antonio Zrilić, Logiko

 

Stara poslovica kaže: kad mačke nema, miševi kolo vode. Kod nekih mojih klijenata to izgleda drukčije: kad mačke nema, miševi zovu mačku na mobitel.

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#Poslovna Znanja#Antonio Zrilić#Upravljanje Znanjem#Operativni Rizik#Sistematizacija Procesa#Dokumentacija
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