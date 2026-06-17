'Markov' sindrom
Najveći rizik za tvrtku? Zaposlenik bez kojeg se ne može
17. lipnja 2026.
foto
Operativna ovisnost o jednoj osobi je strukturni rizik koji tvrtku košta u konkretnim iznosima, ali i izgubljenim znanjima
piše Antonio Zrilić, Logiko
Stara poslovica kaže: kad mačke nema, miševi kolo vode. Kod nekih mojih klijenata to izgleda drukčije: kad mačke nema, miševi zovu mačku na mobitel.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci