Jesu li Vladine mjere doista antiinflacijske? Ekonomisti sumnjaju

Stručnjaci upozoravaju da dio poreznih izmjena može potaknuti rast cijena, dok bi rezanje državne potrošnje moglo usporiti gospodarstvo

Dva mjeseca nakon što je iznjedrila nov paket antiinflacijskih mjera (energetske mjere, proračunsku disciplinu, administrativne mjere i izmjene u poreznome sustavu), Vlada je ponešto popustila, prije svega u poreznome dijelu. Kako mjere i dalje krasi naslov 'antiinflacijske', pitanje na koje nitko nije odgovorio glasi: što je tu točno antiinflacijsko, što se korjenito promijenilo u odnosu na svibanj (ako se išta promijenilo) i možemo li doista računati sa spuštanjem inflacijske stope?

Budući da je protiv paketa rođenoga u svibnju najglasnije rogoborila Udruga Glas poduzetnika, štiteći prije svega paušalne obrtnike i male iznajmljivače, pitali smo je gdje je u toj posljednjoj paketnoj priči inflacija. UGP-ovac Antonio Prišćan kaže kako paket ipak nije jednak kao prethodni; prije su se antiinflacijske mjere gotovo isključivo odnosile na ograničenje cijena energenata, sniženje stopa PDV-a na pojedine proizvode i subvencioniranje troškova energije, odnosno na mjere koje su izravno smanjivale troškove građanima i gospodarstvu.