Doznajte tko je osam najvećih investitora iz BiH u Hrvatskoj

Novi broj Lidera donosi niz zanimljivih tema, od antiinflacijskih mjera pa sve do dječjeg lica kineske AI revolucije

Godinama je prisutan zanimljiv trend: bosanskohercegovačke tvrtke postaju izravni ulagači u Hrvatsku. Nije riječ o nekim tamo usputnim projektima, nego o ozbiljnim kompanijama koje, unatoč tomu što su izvan EU-a i Schengena, probijaju zidove i ruše stereotipe ulažući sa slabije razvijenoga tržišta u razvijenije. Doduše, nije taj trend od jučer, no do danas se skupilo desetak ozbiljnijih ulagača kojima Hrvatska drži nekoliko funkcija: glavno im je proizvodno, distribucijsko ili izvozno tržište ili pak prozor prema EU-u, o čemu smo se raspisali u ovotjednoj temi broja.

Tržište taksi-usluga potpuno je liberalizirano. Sad ga država ipak dovodi u red. Ljekarništvo je ograničeno. Sad će ga Vlada liberalizirati pa za nekoliko godina deliberalizirati. Godinama su stočari zbog svinjske kuge neuspješno tražili kontrolu broja divljih svinja. Sad je odjednom Vlada spremna dopustiti pokolj veprova. Kako država ide iz krajnosti u krajnost u ovotjednoj kolumni piše Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Dva mjeseca nakon što je iznjedrila nov paket antiinflacijskih mjera, Vlada je ponešto popustila, prije svega u poreznome dijelu. Kako mjere i dalje krasi naslov 'antiinflacijske', pitanje na koje nitko nije odgovorio glasi: što je tu točno antiinflacijsko, što se korjenito promijenilo u odnosu na svibanj (ako se išta promijenilo) i možemo li doista računati sa spuštanjem inflacijske stope, pitamo se u novom broju.

Za novi broj Lidera razgovarali smo s dekanom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci Markom Perićem, ispisali smo kompanijsku priču o Adix Paperu, doznali tko je Yang Zhilin koji stoji iza kineskog AI modela koji je uzburkao tehnološki sektor, a donosimo i poduzetničku priču Tomislava i Krešimira Boškovića koji stoje iza tvrtke Siget dizala.