Komentari
Zakoni za taksiste, ljekarnike i stočare – iz krajnosti u krajnost
6. kolovoza 2026.
foto Shutterstock
Ljudi u državnim aparatima ponašaju se kao inovatori u istraživačkom centru. Metodom pokušaja i pogrešaka izvode eksperimente
Vijest prva: Ministarstvo prometa u javnu raspravu uputilo je prijedlog izmjene pravilnika o taksi-uslugama. Vijest druga: Europska komisija od hrvatske vlade očekuje da do proljeća sljedeće godine potpuno otvori farmaceutsko tržište za strane tvrtke.
Na prvi pogled tržište taksi-usluga i konkurencija među ljekarnama nemaju zajednički nazivnik. Na drugi pogled ipak imaju. Dokaz su nikad prekinute zabave zakonodavca, bilo u Bruxellesu bilo u Zagrebu, da se bez proigravanja posljedica olako donose pravila kojih se moraju držati biznis-zajednica i društvo u cjelini.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci