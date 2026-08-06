Zakoni za taksiste, ljekarnike i stočare – iz krajnosti u krajnost

Ljudi u državnim aparatima ponašaju se kao inovatori u istraživačkom centru. Metodom pokušaja i pogrešaka izvode eksperimente

Vijest prva: Ministarstvo prometa u javnu raspravu uputilo je prijedlog izmjene pravilnika o taksi-uslugama. Vijest druga: Europska komisija od hrvatske vlade očekuje da do proljeća sljedeće godine potpuno otvori farmaceutsko tržište za strane tvrtke.

Na prvi pogled tržište taksi-usluga i konkurencija među ljekarnama nemaju zajednički nazivnik. Na drugi pogled ipak imaju. Dokaz su nikad prekinute zabave zakonodavca, bilo u Bruxellesu bilo u Zagrebu, da se bez proigravanja posljedica olako donose pravila kojih se moraju držati biznis-zajednica i društvo u cjelini.