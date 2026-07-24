Što i kako

Suvlasnici i novi zakon: više obveza, premalo odgovornosti

24. srpnja 2026.
Stanovi Zagreb
foto Ratko Mavar
Lider
Lider
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Međuvlasnički ugovori trebali bi urediti odnose i odgovornost, ali praksa pokazuje tek kozmetičko usklađivanje s novim zakonom

Piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik

I do sada su suvlasnici bili odgovorni za npr. loše održavanje zgrada, za otklanjanje nedostataka u zgradi kao i za odgovornost za štetu koja bi nastala trećim osobama iz tih razloga. Međutim, takve su štete uglavnom otklanjane isplatom iz polica osiguranja, što suvlasnici nisu ni znali, a ni osjetili, jer je sve rješavao upravitelj zgrade.

Stoga, loše stanje nekretnina i nebriga suvlasnika za stanje zgrade ostali su nepromijenjeni. Da bi se poboljšalo stanje nekretnina i prisililo suvlasnike da aktivnije sudjeluju u suvlasničkoj zajednici, donesen je Zakon o upravljanju i održavanju zgrada (ZOOZ), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2025. godine.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Upravljanje Zgradama#Suvlasnici#Zakonodavstvo#Održavanje Nekretnina#Međuvlasnički Ugovor#Zooz#Sankcije
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right