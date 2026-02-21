Tvrtke i tržišta

Čistka među posrednicima: Manje agencija, više posla

21. veljače 2026.
Valentina Starčević
Valentina Starčević

Od primjene novog Zakona o strancima nestalo je više od pola registriranih agencija, a tržište zapošljavanja se profesionalizira

Velike promjene na tržište rada donijele su izmjene i dopune Zakona o strancima koje su stupile na snagu sredinom ožujka prošle godine. Smanjen je znatno broj agencija za zapošljavanje i privremeno zapošljavanje te dozvola za boravak, međutim, potražnja za radnom snagom u deficitarnim djelatnostima ne prestaje rasti. Budući da se potražnja ne može namiriti hrvatskom radnom snagom, bit će potrebno i dalje tražiti radnike izvan Hrvatske.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ocjenjuje da su kretanja na tržištu rada iznimno pozitivna budući da se povećava broj zaposlenih i smanjuje broj nezaposlenih.

