Ove godine bez plaćanja poreza mogu zaraditi 12.000 eura

Uz satnicu od 6,56 eura, neoporezivi limit od 4.800 € dopušta tek 61 sat rada mjesečno. To je tek četvrtina punog radnog vremena za studente

piše: Domagoj Bakran, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Kreston Croatia Tax Advisory

Pravila vezana uz neoporezive primitke za 2026. mijenjala su se samo za primitke učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga. Neoporezivi primitak učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga propisan je u visini koeficijenta na iznos osnovnog odbitka, koji od 1. siječnja 2026. iznosi 8. Osnovni osobni odbitak svakog pojedinca je 600 eura i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak. Prema tome ispada da neoporezivi primitak učenika i studenata u 2026. iznosi 4800 eura.

Nije loš džeparac

Kada se u odnos stavi taj godišnji neoporezivi iznos za učenike i studente od 4800 eura i minimalna studentska satnica, koja ove godine iznosi 6,56 eura, ispada da učenici i studenti mogu u prosjeku neoporezivo raditi 60,98 sati na mjesec. Budući da uobičajeni radni tjedan iznosi 40 sati, učenici i studenti i nemaju na raspolaganju neki fond sati za neoporezivi rad, međutim, mogu oni ipak i više/bolje.