Pretežiti klijent nije dokaz da je riječ o prikrivenome radnom odnosu

Visoki upravni sud odlučio da pretežiti klijent nije dovoljan dokaz prikrivenog radnog odnosa, poslovni odnos mora se ocjenjivati cjelovito

U začecima porezne reforme, suočena s padom broja obrta, Porezna uprava prepoznala je potrebu za poticanjem razvoja malih poduzetnika, posebice obrtnika, koji samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost. Pripremljene su potpore za samozapošljavanje i prilagodili se porezni propisi kako bi se što više povećao broj samostalnih djelatnosti. Nakon svih tih mjera broj samostalnih djelatnosti, posebice onih koje su iskoristile mogućnost paušalnog oporezivanja, naglo je porastao te se pojavila bojazan da se te porezne pogodnosti upotrebljavaju protivno svrsi zakona, odnosno radi plaćanja manje poreza. Zbog toga su nanovo prilagođeni porezni propisi, i to tako da je zabranjeno koristiti se poreznim pogodnostima protivno svrsi zakona, te su definirana obilježja nesamostalnoga rada (radnog odnosa).