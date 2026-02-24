Županijama se za priuštive stanove otvara europski novac

Plan za priuštivo stanovanje nudi i financiranje iz novog Višegodišnjeg financijskog plana, čulo se na Regionalnom razvojnom forumu

Problem priuštivosti stanovanja postao je europski problem, a hrvatske županije već su krenule u prve korake kako bi se pridružile njegovu rješavanju. Analiza koju je provela Europska komisija pokazala je da su u zadnjih deset godina cijene nekretnina narasle 60 posto, dok je cijena najamnina porasla 20 posto, kazala je Zrinka Ujević, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. U svojoj prezentaciji u sklopu Regionalnog razvojnog foruma – Investicije u fokusu, koji se održao u utorak u Zagrebu, Ujević je dodala kako je usporedno s rastom cijena primijećen i pad broja građevinskih dozvola.

- To je pokazalo da imamo europski problem – kazala je Ujević. Odgovor EK bio je osmišljavanje plana za priuštivo stanovanje koji čini deset mjera u četiri velika bloka. U prvom bloku naglasak je na povećanju broja izgrađenih stanova. Naime, godišnje se u Europi izgradi oko 1,5 milijuna stanova, dok je potražnja za dva milijuna stanova. Kako bi se taj problem ublažio, potrebno je bitno povećati produktivnost u građevinskom sektoru, naglasila je Ujević.

Zaokret u modelu financiranja

Svu tu izgradnju treba i financirati, pa plan uključuje mobiliziranje ulaganja kroz povezivanje u javno-privatnim partnerstvima. Nadalje, potrebne će biti i reforme u sektoru, poput područja prostornog planiranja ili oporezivanja. Na kraju, plan mora omogućiti pomoć najugroženijima, kao što su socijalno osjetljive skupine i mlade obitelji.

- Plan za priuštivo stanovanje nudi zaokret u modelu financiranja, kroz mobilizaciju privatnog kapitala uz kredite razvojnih banaka, uz financiranje iz novog Višegodišnjeg financijskog plana. Hrvatskoj je osigurano već sada 65 milijuna eura za stambeno zbrinjavanje iz prethodnog Višegodišnjeg plana. - Za EK ova tema ostaje naš prioritet. Ono što je sada potrebno su partneri, projekti i volja da se ovo pretoči u stvarnost – zaključila je Ujević.

Na njezino izlaganje nadovezao se panel 'Priuštivo stanovanje: Od socijalne teme do investicijskog projekta', a uvod u raspravu bila je vijest da je u centru Splita prodan stan za 17 tisuća eura za kvadrat. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, pogotovo u velikim gradovima, primjetna je problematika visokih cijena, istaknula je Anamarija Bralić Silić, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove. Da bi se riješio taj problem, prvo i osnovno je omogućiti veću gradnju javnih stanova, ocijenila je Bralić Silić.

Povratak u Slavoniju

U tom kontekstu, SDŽ je krenula u projekt izgradnje novog naselja Vučevica koje će se sastojati od priuštivih stanova. - Naselje će biti blizu autoceste i novog tunela koji će povezivati Zagoru s Kaštelima. Iz Vučevice do Splita bit ćete za sedam minuta. To je područje s velikim površinama zemljišta u državnom vlasništvu. Već sada u prvoj fazi krećemo u gradnju 200 kuća i nekoliko zgrada na 30 hektara površine – kazala je Bralić Silić.

Anamarija Bralić Silić, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove

Sastavni dio stambene politike SDŽ-a su i 'kadrovski stanovi' za liječnike ili profesore koji dolaze raditi i živjeti u otočnim mjestima. - Ove godine ćemo uložiti pet milijuna eura za izgradnju i rekonstrukciju takvih stanova. Na Visu, nakon izgradnje APN stanova, pola je prešlo u vlasništvo JLS-a. Zahvaljujući tome, na Vis su došli profesori, liječnici i jedan psiholog – kazala je Bralić Silić.

Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije, ističe da ta županija postaje sve atraktivnija za život. - Mlade obitelji počinju se vraćati iz inozemstva, ponajprije iz Njemačke i Irske. To pokazuju i konkretni pokazatelji, prošle godine 167 djece povratnika upisano je u škole i vrtiće. Posla ima sve više, trenutna stopa nezaposlenosti u županiji manja je od 10 posto – kazala je Tramišak.

Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije

Kako bi mladim obiteljima olakšali stambeno zbrinjavanje, županija je započela s vlastitim županijskim programom koji se sastoji od dvije mjere. Prva je da lokalna samouprava ustupi zemljište za gradnju, a druga je pomoć u financiranju. - Krajem siječnja smo raspisali poziv i do sada smo dobili 117 prijava – istaknula je županica.

Aktivno uključivanje

- Svjesni smo potrebe da mladi moraju riješiti pitanje krova nad glavom. Mladi žele sigurnost i stabilnost, a to pruža vlastita nekretnina. Kad izgradimo prvih 50 kuća za najam, omogućit ćemo im i otkup, a otplaćivat će tu nekretninu kroz plaćanje najamnine. Trebat će nam 10 milijuna eura za prvih 50 kuća, pa ćemo morati posegnuti za kreditima i europskim fondovima – dodala je Tramišak.

Županije se sada prvi put aktivno uključuju u pitanje stanovanja, istaknuo je Tomislav Jukić, ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Jukić je dodao kako županije mogu raditi planove priuštivog stanovanja za one jedinice lokalne samouprave koje nemaju kapaciteta za takve projekte. Jukić očekuje da će projekti priuštivog stanovanja biti problem malim JLS-ovima, no u tim će slučajevima APN preuzeti ulogu nositelja izgradnje. Naglasio je i kako Zakon o priuštivom stanovanju daje zakonski okvir za apsorpciju europskog novca.

Tomislav Jukić, ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Anamarija Bralić Silić također očekuje da će se JLS-ovi najviše suočavati s problemom financiranja. - No, županije su pokazale da se mogu nositi s izazovima, stoga pozdravljam prijedlog zakona o priuštivom stanovanju gdje su JLS-ovi uključeni u provedbu. Županije najbolje znaju što se od državnih nekretnina može staviti u funkciju.