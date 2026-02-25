Na dražbi Varteksove nekretnine vrijedne 13 milijuna eura

Na FINA-inoj platformi oglašeno je 15 nekretninskih cjelina iz stečajne mase, s početnim cijenama od 120 tisuća do 2,1 milijun eura.

Trgovački sud u Varaždinu pokrenuo je unovčenje nekretnina Varteksa u stečaju putem elektroničke javne dražbe, a na platformi Financijske agencije (FINA) trenutačno je oglašeno 15 nekretninskih cjelina tog nekada moćnog industrijskog kompleksa. Ukupna početna vrijednost oglašenih zemljišta i objekata iznosi oko 13 milijuna eura, prema zbroju početnih cijena u objavljenim natječajima.

Sud je ranije zaključkom o prodaji odredio ovaj način unovčenja, nakon što je vrijednost Varteksove imovine koja se proteže na više od 100 tisuća četvornih metara procjenjena na ukupno 18,4 milijuna eura.

Objavljeni predmeti imaju vrlo širok raspon početnih cijena: od 120.000 eura do 2.137.500 eura. Najskuplja je cjelina koja se odnosi na česticu 3924/1, dok su među većima i kompleksi s početnim cijenama od oko 1,9 i 1,7 milijuna eura. Za sve nekretnine čija je prodaja oglašena na Fini javno nadmetanje počinje 5. svibnja, a završava 20. svibnja.