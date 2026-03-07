Studentske zarade u pet godina gotovo utrostručene

Ukupni primici učenika i studenata preko servisa porasli su s oko 138 na više od 381 milijun eura u razdoblju od 2020. do 2025.

Rad učenika i studenata u Hrvatskoj posljednjih godina snažno raste, a posebno se ističe rast ukupnih zarada koje ostvaruju preko učeničkih i studentskih servisa. Prema podacima Porezne uprave temeljenima na zaprimljenim obrascima JOPPD, učenici i studenti su 2025. godine preko tih servisa ostvarili ukupno oko 381,4 milijuna eura primitaka, dok su 2020. godine zaradili oko 137,9 milijuna eura. To znači da su ukupne zarade mladih koji rade uz školovanje u samo pet godina gotovo utrostručene, što je jedan od najupečatljivijih trendova na hrvatskom tržištu rada mladih.