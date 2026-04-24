Agilne, fleksibilne i otporne tvrtke lakše će se nositi s promjenama

O operativnim mjerama u uvjetima neizvjesnosti, strateškim zalihama ključnih komponenti i poslovnim očekivanjima za 2026. godinu

Piše: Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha

Vremena izvjesnosti u poslovanju postala su davna prošlost. Naš je cilj ostati dovoljno fleksibilni da se možemo brzo prilagoditi, ali i dovoljno stabilni da osiguramo kontinuitet i kvalitetu usluge u svim okolnostima. Zato smo fokus stavili na izgradnju kompanije koja je prilagodljiva, agilna i otporna. I dalje, naravno, radimo na srednjoročnim i dugoročnim ciljevima, ali uza sposobnost brze promjene i prilagodbe novim okolnostima.

U tom smislu, poduzeli smo niz operativnih mjera. Primjerice, kao odgovor na energetsku krizu, dio potrošnje električne energije osiguravamo kroz hedging-modele, a dio ostaje vezan uz tržišne uvjete. U opskrbnom se lancu ne oslanjamo na pristup just-in-time – za ključne komponente stvaramo strateške zalihe kako bismo, u slučaju njihove nestašice, osigurali kontinuitet poslovanja. Trenutačni izazovi s dostupnošću određenih tehnologija, poput grafičkih kartica ili nekih uređaja, dodatno potvrđuju važnost takvog pristupa.

U posljednje tri godine ostvarili smo snažan poslovni rast i znatno smo unaprijedili kvalitetu mreže. I u 2026. očekujemo stabilne poslovne rezultate, uz nastavak rasta temeljenog na ulaganjima u infrastrukturu, razvoju usluga i unapređenju korisničkog iskustva. S jednakim fokusom ulažemo i u zaposlenike i gradimo ekosustav u kojem su oni zadovoljni i motivirani, čime stvaramo zadovoljne korisnike i agilno okružje.

U uvjetima koji su sve manje predvidivi ključ uspjeha nije u pokušaju da se sve unaprijed precizno predvidi jer nitko nema 'kristalnu kuglu', već u tome da organizacija bude dovoljno otporna, ali i fleksibilna da se može brzo prilagoditi promjenama. Vrlo je teško s velikom sigurnošću predvidjeti kako će svijet izgledati do 2030. Svjedočimo velikim promjenama u geopolitici i ekonomskim odnosima. Kada tome dodamo tehnološke promjene, čiji ciklusi postaju sve kraći i intenzivniji, te razvoj umjetne inteligencije, možemo zaključiti da će 2030. svijet biti drastično drukčiji. Agilne, fleksibilne i otporne organizacije lakše će se nositi s promjenama.