U novom Lideru otkrivamo zašto nikad nije kasno za još jedan startup

Doznajte zašto zrelost pobjeđuje u biznisu, tko vlada bankama i zašto je zagrebačka Savska cesta postala novo političko središte Hrvatske

Vrijeme je da srušimo jedan od najvećih poslovnih mitova. Unatoč uvriježenom mišljenju da je startup-svijet rezerviran isključivo za dvadesetogodišnjake, istraživanja otkrivaju da su najuspješniji osnivači zapravo ljudi u četrdesetima i pedesetima. Razlog je jednostavan: zreliji su, dublje razumiju industriju i već iza sebe imaju godine upravljanja timovima i projektima. U novom Lideru otkrivamo priče deset domaćih osnivača koji dokazuju da nikad nije kasno za (još jedan) startup.

Dok jedni pokreću nove biznise, drugi stvaraju dramu na najprometnijoj zagrebačkoj ulici. Prije desetak godina u Savskoj je niknuo prosvjednički šator, lani je u čudnim okolnostima izgorio Vjesnikov neboder, a nedavno su pažnju privukli Tomaševićevi stupići, premijerov automobil i Državni inspektorat koji je zatvorio gradilište na križanju s Vukovarskom. Zašto je Savska cesta postala novo političko središte Hrvatske, piše Miodrag Šajatović u ovotjednim 'Ekonomalijama'.

Političke napetosti prate i one na domaćem bankarskom tržištu. Nakon eksplozije profitabilnosti, prošla je godina donijela smirivanje te nastavak konsolidacije kroz promjene vlasništva nad Slatinskom i Podravskom bankom. Sada napeto pratimo bitku austrijskog Raiffeisena i slovenske NLB za Addiko Bank, što će sigurno promijeniti ljestvicu najvećih. O tome kako kroz ove tržišne oluje uspješno brodi Istarska kreditna banka (IKB), koja slavi punih sedam desetljeća rada, razgovarali smo s dugogodišnjim predsjednikom Uprave Mirom Dodićem.

Na razini Europske unije vodi se, pak, surova igra moći. Berlin i Pariz mogu izvući desetke milijardi eura kako bi doslovno 'kupili' megaprojekte, dok manje države na europskoj periferiji nemaju tu financijsku snagu. Moć privlačenja kapitala preselila se s poslovne klime na čistu fiskalnu nadmoć, zbog čega Hrvatska ne gubi samo potencijalne nove investicije, nego riskira i gubitak postojećih.

Da se i u najtežim okolnostima može letjeti visoko i rasti, dokazuju naši poduzetnici. U novom broju analiziramo poslovanje avio-kompanije Trade Air, a donosimo i inspirativnu poduzetničku priču Silve Horvat Zadro i njezina zagrebačkog restorana Health 'n' Joy.

Za kraj, vodimo vas na našu najpoznatiju prirodnu destinaciju. U jeku sezone posjetili smo Plitvička jezera, gdje se na istoj stazi susreću milijunaši i gosti skromnijeg budžeta. Provjerili smo kako napreduje njihov golemi investicijski ciklus, koji je ujedno i rijedak primjer uspješnih državnih ulaganja u turističke kapacitete.