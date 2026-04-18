opinion maker
Državna poduzeća nisu osuđena na propast ni neefikasnost
18. travnja 2026.
Ako su zaštićena od političke samovolje i njima se upravlja profesionalno, državna poduzeća mogu biti učinkovita, inovativna i konkurentna
Piše: Darko Tipurić
Upravo je objavljena knjiga 'Državna poduzeća: između ideologije, politike i učinkovitosti' u kojoj analiziramo funkcioniranje državnog vlasništva u suvremenom gospodarstvu.
Polazeći od teze da problem državnih poduzeća ne proizlazi iz same prirode vlasništva, nego iz kvalitete institucionalnog okvira i korporativnog upravljanja, nastojali smo odmaknuti se od ideoloških pojednostavnjenja u kojima se susreću dvije krajnosti: s jedne strane apriorno nepovjerenje prema svakom obliku javnog vlasništva, a s druge strane nekritička obrana države kao vlasnika.
