Savska cesta, političko središte Hrvatske

Od prosvjednog šatora i požara u Vjesniku do premijerova sraza s komunalnim stupićima i državne blokade radova

Politički najvažnija lokacija u Zagrebu nisu ni Markov trg ni Pantovčak. Već neko vrijeme to je Savska cesta. Počinje kod zelenog vala (Ulica Izidora Kršnjavoga), a završava, kako joj i ime kaže, gotovo na obali rijeke Save. Dugačka je samo 2,5 kilometara, ali se uzduž te ceste odvijaju događaji koji direktno ili indirektno upućuju na odnose na političkoj sceni u Hrvatskoj.