ekonomalije

Savska cesta, političko središte Hrvatske

16. srpnja 2026.
Savska ulica

Savska ulica

foto Shutterstock
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović
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Od prosvjednog šatora i požara u Vjesniku do premijerova sraza s komunalnim stupićima i državne blokade radova

Politički najvažnija lokacija u Zagrebu nisu ni Markov trg ni Pantovčak. Već neko vrijeme to je Savska cesta. Počinje kod zelenog vala (Ulica Izidora Kršnjavoga), a završava, kako joj i ime kaže, gotovo na obali rijeke Save. Dugačka je samo 2,5 kilometara, ali se uzduž te ceste odvijaju događaji koji direktno ili indirektno upućuju na odnose na političkoj sceni u Hrvatskoj.

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