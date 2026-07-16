ekonomalije
Savska cesta, političko središte Hrvatske
16. srpnja 2026.
foto Shutterstock
Od prosvjednog šatora i požara u Vjesniku do premijerova sraza s komunalnim stupićima i državne blokade radova
Politički najvažnija lokacija u Zagrebu nisu ni Markov trg ni Pantovčak. Već neko vrijeme to je Savska cesta. Počinje kod zelenog vala (Ulica Izidora Kršnjavoga), a završava, kako joj i ime kaže, gotovo na obali rijeke Save. Dugačka je samo 2,5 kilometara, ali se uzduž te ceste odvijaju događaji koji direktno ili indirektno upućuju na odnose na političkoj sceni u Hrvatskoj.
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