U Rijeci predstavljen projekt budućnosti poslovanja

Glavni cilj projekta EAIB je očuvati i maksimalno iskoristiti znanje i iskustvo koje se godinama ugrađivalo u poslovne procese tvrtki

U Rektoratu Sveučilišta u Rijeci predstavljen je inovativni istraživačko-razvojni projekt ERP AI Bridge (EAIB), koji ima potencijal promijeniti način na koji tvrtke koriste svoje postojeće informatičke sustave. Riječ je o naprednoj platformi koja spaja tradicionalne ERP (Enterprise Resource Planning) sustave s najmodernijim tehnologijama umjetne inteligencije – i to bez potrebe za skupim, rizičnim i često dugotrajnim migracijama softvera.

Projekt ERP AI Bridge razvijat će se uz potporu državnog i europskog IRI S3 programa, a okuplja poznatu zagrebačku IT tvrtku Infoart i Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci (FIDIT). Na predstavljanju su sudjelovali Borivoj Sirovica, član uprave Infoarta, dr. sc. Vjekoslav-Leonard Prčić, voditelj projekta, prorektor za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marin Karuza te dekanica FIDIT-a prof. dr. sc. Patrizia Poščić uz tim profesora s FIDIT-a koji će sudjelovati u projektu: prof. dr. sc. Božidar Kovačić, prof. dr. sc. Ana Meštrović, doc. dr. sc. Slobodan Beliga, prof. dr. sc. Sanja Čandrlić i izv. prof. dr. sc. Martina Ašenbrener Katić.

U ime rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Gorana Hausera, projektni tim je pozdravio prorektor za digitalizaciju i razvoj prof. dr. sc. Marin Karuza, te im zaželio uspješan rad: "Projekt ERP AI Bridge spaja dva svijeta koja prerijetko razgovaraju, industriju koja svakodnevno živi u svojim ERP sustavima i akademsku zajednicu koja razvija modele i algoritme sutrašnjice. Cilj projekta je, uz uporabu umjetne inteligencije, u provjerene poslovne sustave ugraditi nove funkcionalnosti, a istovremeno očuvati iskustvo i znanje akumulirano kroz višegodišnji rad pojedinaca. Za akademsku zajednicu suradnja donosi pristup stvarnim industrijskim podacima za validaciju algoritama, platformu za zajedničke publikacije i projekte te konkretan kanal za transfer znanja prema gospodarstvu", istaknuo je.

Digitalni “most” koji čuva znanje i štedi vrijeme

Glavni cilj projekta EAIB je očuvati i maksimalno iskoristiti dragocjeno znanje i iskustvo koje se godinama ugrađivalo u poslovne procese tvrtki – znanje koje često odlazi s ljudima ili nestaje zastarijevanjem dokumentacije. Nova platforma omogućit će monitoriranje stvarnog rada korisnika u postojećim ERP sustavima, automatsko pohranjivanje i održavanje tog znanja u digitalnom repozitoriju te sigurno i kontrolirano korištenje umjetne inteligencije za svakodnevne poslovne zadatke.

Kako su pojasnili sudionici događaja, EAIB funkcionira kao “pametni most”: platforma omogućuje nadogradnju postojećih, često zastarjelih sustava tako da ih AI može razumjeti, koristiti i automatizirati. Time se dramatično ubrzava rad, olakšava edukacija zaposlenika, poboljšava korisnička podrška i otvaraju vrata novim razinama digitalizacije poslovanja.

"Ovaj projekt za nas ima velik potencijal jer je nastao iz stvarne potrebe na tržištu koju smo prepoznali kroz dugogodišnji razvoj i implementaciju ERP sustava. Vjerujemo da će suradnja s Fakultetom informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci omogućiti da ovaj istraživačko-razvojni projekt provedemo kvalitetno i uspješno te da na kraju isporučimo konkretne i vrijedne rezultate. Poziv IRI S3 za ovakav je projekt stvarno savršen, jer se doista radi o ambicioznom razvojnom pothvatu koji spaja istraživanje, tehnologiju i praktičnu primjenu. Uvjereni smo da ćemo po završetku projekta imati rješenje koje će nam omogućiti iskorak na globalno tržište i podići naše proizvode i usluge na novu razinu", kazao je voditelj projekta dr. sc. Vjekoslav-Leonard Prčić iz tvrtke Infoart.

Suradnja znanosti i gospodarstva – prilika za studente

Na projektu surađuje šest profesora s FIDIT-a, uz sudjelovanje studenata kojima je ovo prilika za stjecanje praktičnih znanja i iskustava. Riječko sveučilište istaknulo je važnost ove suradnje akademske zajednice s gospodarstvom kao primjer modernog pristupa obrazovanju i inovacijama.

"Uloga FIDIT-ovog tima obuhvaća znanstveno-istraživačku podršku tvrtki Infoart, zajedničko objavljivanje rezultata u relevantnim znanstvenim časopisima te pripremu i prijavu daljnjih EU projekata temeljnih na postignutim rezultatima. Projektni tim FIDIT-a čine znanstvenici dvaju laboratorija Fakulteta, Laboratorija za razvoj informacijskih sustava i Laboratorija za semantičke tehnologije", istaknula je dekanica FIDIT-a prof. dr. sc. Patrizia Poščić.

Projekt službeno kreće 1. travnja 2026. i trajat će tri godine, od čega je prva faza posvećena istraživanju, a druga razvoju i implementaciji rješenja. Na kraju projekta, hrvatska pamet trebala bi svijetu predstaviti potpuno funkcionalan proizvod koji zasad nema ozbiljnu konkurenciju ni na globalnom tržištu – već sada za EAIB postoji interes iz Hrvatske, Njemačke, Kanade i Australije.

Budućnost poslovanja – danas u Rijeci

Prezentacija i kick-off meeting privukli su veliki interes i pokazali da iskusni IT profesionalci udruženi s riječkom akademskom zajednicom mogu biti predvodnici digitalne transformacije poslovanja. “S EAIB-om gradimo most između tradicije i budućnosti – čuvamo znanje, štitimo ulaganja i otvaramo put novim mogućnostima za tvrtke i njihove zaposlenike,” poručili su iz Infoarta i FIDIT-a. Ovaj projekt još je jedan dokaz da hrvatska znanost i inovativne tvrtke zajedno mogu stvarati rješenja koja mijenjaju način na koji radimo i živimo.