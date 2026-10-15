AI im napisao savršeno rješenje za posao, ali ga nisu znali objasniti

Direktor hrvatske tehnološke tvrtke otkrio je kako izgleda zapošljavanje u doba umjetne inteligencije i zašto traži ljude koji razmišljaju

Gotovo svi kandidati na selekcijskom postupku za posao riješili su zadatak besprijekorno, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. No, kad su na razgovoru za posao morali objasniti kako su došli do rješenja, zavladao je muk. I to nije bilo sve, u tehnološkoj kompaniji AGRIVI susreli su se nakon toga s prilično neugodnim odgovorom: više od polovice kandidata s kojima su razgovarali nije znalo argumentirati vlastito rješenje.

To je iskustvo na desetoj Liderovoj HR konferenciji podijelio Matija Žulj, osnivač i direktor AGRIVI-ja, tijekom panela o tome što danas znači biti dobar menadžer. Uz njega su sudjelovale Lidija Vinković, HR Business Partner u Dechri, Maša Mutić, osnivačica i direktorica Navora Consultinga, te Đurđica Preočanin Korica, HR konzultantica iz Safe Leapa, koja je moderirala raspravu.

Upravljati timom i AI pomoćnicima

Žulj je ispričao da AGRIVI, kompanija koja razvija softver za poljoprivrednu industriju i posluje na međunarodnom tržištu, a od mladih zaposlenika ne očekuje samo poznavanje novih tehnologija nego i sposobnost samostalnog razmišljanja. AGRIVI danas ima tim od 25 ljudi, a upravo zbog svoje veličine, objasnio je, kompanija mora osigurati da svaki zaposlenik pridonosi poslovanju. AI pritom koristi kao alat za povećanje produktivnosti, ali nastoji izbjeći situaciju u kojoj zaposlenici gube kontrolu nad vlastitim radom.

– Danas je svatko tim lider, svatko je menadžer jer upravlja svojim AI pomoćnicima – rekao je Žulj.

Govoreći o vlastitom načinu upravljanja, Žulj je istaknuo da nastoji kombinirati vođenje primjerom i pristup u kojem je menadžer prije svega podrška zaposlenicima. Kada poslovanje teče bez problema, njegov je zadatak omogućiti zaposlenicima da se razvijaju i samostalno rade. No kada nastane problem, smatra da direktor mora biti spreman osobno se uključiti u njegovo rješavanje.

– Kad zapne, ja moram biti taj koji će zasukati rukave i rješavati problem zajedno s njima – objasnio je.

Strategija na papiru i u stvarnosti

Da se kvaliteta menadžmenta ne mjeri samo dobrim strategijama, naglasila je Maša Mutić iz Navora Consultinga. Prema njezinu iskustvu rada s malim i srednjim poduzetnicima, kompanije često imaju ambiciozne strategije, ali se problemi pojavljuju kada ih treba provesti u svakodnevnom poslovanju.

10. HR konferencija

4. panel- Što danas znači biti dobar menadžer:

Maša Mutić

– Koja god strategija bila na papiru, vrijedi samo onoliko koliko ste je sposobni provesti u stvarnost – istaknula je Mutić.

Posebno je upozorila na važnost dosljednosti. Kupci, objasnila je, ne biraju uvijek kompaniju s najboljim proizvodom, nego često onu kod koje znaju što mogu očekivati i svaki put dobivaju jednaku razinu usluge.

Kao primjer navela je trgovačke lance u kojima zaposlenici moraju znati kada otvoriti dodatnu blagajnu, kad treba pozdraviti, kad je dovoljno i samo kimnuti, te kako reagirati na potrebe kupaca i zašto su određeni standardi važni.

– Ono što lider dopušta postaje stvarni standard organizacije – poručila je Mutić.

Zaposlenici su također kupci

Na važnost odnosa prema zaposlenicima upozorila je i Lidija Vinković iz Dechre, farmaceutske kompanije nastale iz nekadašnjeg veterinarskog dijela Plive, odnosno Genere. U kompaniji koja zapošljava oko 350 ljudi, objasnila je, menadžere se potiče da se prema zaposlenicima odnose jednako pažljivo kao prema krajnjim kupcima.

– Mi smo svi jedni drugima interni kupci – istaknula je Vinković.

10. HR konferencija

4. panel- Što danas znači biti dobar menadžer:

Lidija Vinković

Dechra pritom često zapošljava mlade ljude izravno s fakulteta i uključuje ih u rad različitih timova. Važnu ulogu imaju kratki svakodnevni sastanci, koji traju oko 15 minuta, a na kojima zaposlenici, neovisno o radnom mjestu, mogu iznijeti prijedloge, primjedbe i neslaganja.

Moderatorica Đurđica Preočanin Korica zaključila je raspravu podsjećanjem da se, unatoč ubrzanom tehnološkom razvoju, najvažnije osobine dobrog vodstva nisu bitno promijenile. Dobronamjernost, briga za ljude, komunikacija i dosljednost ostaju ključni, čak i u vremenu kada umjetna inteligencija preuzima sve veći dio svakodnevnog rada.

10. HR konferencija

4. panel- Što danas znači biti dobar menadžer:

Lidija Vinković, Matija Žulj, Maša Mutić, Đurđica Preočanin Korica

Kad direktor i HR govore istim jezikom

U razgovoru 'Kad CEO i HR govore istim jezikom', koji je moderirala Gordana Gelenčer, Liderova novinarka, sudjelovale su Nataša Zec, direktorica Pontis Technologyja, i Iva Hrestak Leben, članica uprave i voditeljica odjela People and Culture u istoj kompaniji.

A zanimljivo je bilo čuti kako je, kada je kompanija prije dvije godine trebala brzo zaposliti velik broj stručnjaka, Hrestak Leben predložila je neočekivano rješenje – osnivanje tvrtke u Bosni i Hercegovini. Istražila je tržište rada, dostupnost stručnjaka i troškove zapošljavanja te argumentima uvjerila direktoricu da prihvati prijedlog.

10. HR konferencija

2:1 razgovor

Nataša Zec, Iva Hrestak Leben, Gordana Gelenčer

– Kakva sad kompanija u Bosni? Nije mi to bilo ni na kraj pameti – prisjetila se Zec. Tvrtka je naposljetku otvorena, a primjer je pokazao da HR ne mora biti samo podrška poslovanju nego i pokretač njegova širenja. No nije svaki savjet bio prihvaćen. Prilikom zapošljavanja prodajnog stručnjaka na stranom tržištu direktorica je odlučila postupiti suprotno Ivinoj preporuci.

– Na kraju se ispostavilo da je bila u pravu. Priznajem, trebala sam te poslušati – rekla je Zec pred publikom.

Hrestak Leben uspjela je direktoricu nagovoriti i na uvođenje alata Confidential Talk, putem kojeg će zaposlenici moći anonimno postavljati pitanja Upravi, uz obvezu odgovaranja na svako pitanje. Alat su razvili zaposlenici, a testiranje bi trebalo početi za otprilike mjesec dana.

Kompanija danas zapošljava oko 250 ljudi globalno, a prema riječima Hrestak Leben, fluktuacija iznosi svega tri do četiri posto.

– HR ne treba gledati kao trošak, nego kao investiciju jer se stvarno vrati – zaključila je Zec.